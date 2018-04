3. April 2018, 18:47 Uhr SZ-Serie: 1968 - was von damals übrig blieb, Folge 6 Gewinner, Verlierer und ein Liebes-Mantra

Ein kontroverser Filmabend mit Wolfgang Ettlich und Rainer Langhans, der in der Frage gipfelt: Was hat uns das alles gebracht?

Von Gerhard Fischer

Das kleine Theater "Heppel und Ettlich" in der Feilitzschstraße in Schwabing ist rappelvoll. Nicht alle können sitzen, es gibt Diskussionen an der Kasse, aber keiner beschwert sich. Jene, die reinkommen, begrüßen den Mann, der hinter der Bar steht: "Hallo Wolle." Wolle grinst und sagt: "Alle Alten tauchen auf."

An einem Montag vor ein paar Wochen zeigt Wolfgang Ettlich - den alle Wolle nennen - seinen Film "Die 68er-Story". Er kam 1998 raus, also zum 30-Jährigen der Bewegung, aber er ist heute noch so gut wie damals.

Ettlich, 70, erzählt in diesem Film auch seine eigene Geschichte - die Geschichte eines jungen Mannes, der in Berlin-Neukölln als Arbeiterkind aufgewachsen ist, die Hauptschule machte, Postbote wurde, bei Südstern 08 Fußball spielte - und 1967 mit ein paar anderen, unter ihnen Henry Heppel, beschloss, nach München zu gehen, weil die Stadt als lässig galt und weil einer von ihnen dort Politologie studieren wollte.

Am 1. April 1968 kommen die Berliner Arbeiterkinder in München an und klingeln beim Makler in der Elisabeth-/Ecke Tengstraße. Der Makler gibt ihnen einen Schlüssel - sie sollen nach oben gehen, unter dem Dach wäre was für sie: sechs Zimmer, 230 Quadratmeter, für 700 Mark. Sieben Erwachsene und ein Kind ziehen ein, sie nennen sich "Kommune 2". In der "Kommune 1" in Berlin lebten unter anderem Fritz Teufel, Dieter Kunzelmann und Rainer Langhans, der an diesem Abend auch da ist - und nach dem Film für ein bisschen Aufregung sorgen wird.

"Wir wollten frei sein und Spaß haben - es war weniger eine politische Wohngemeinschaft", sagt Wolle Ettlich im Film. Aber natürlich diskutieren sie auch über den Vietnamkrieg und die Notstandgesetze, über die Schüsse auf Rudi Dutschke und die RAF.

Man sieht, wie die jungen Leute in der WG hocken und reden. Weil Ettlich der einzige Frühaufsteher ist, kommt das Kind morgens zu ihm. Sie haben die Wohnform WG nicht nur gewählt, um Kosten zu reduzieren; sie wollten gemeinsam leben, gemeinsam studieren, gemeinsam eine neue Großfamilie sein. Um ein kleinbürgerliches Schamgefühl gar nicht erst aufkommen zu lassen, machen sie die Klotür raus.

Sie waren Ikonen der Bewegung: Rainer Langhans und Uschi Obermaier, hier 1969 in einem Münchner Restaurant. Sie gingen getrennte Wege und leben bis heute vom einstigen Image. (Foto: Getty Images)

Wolle Ettlichs Film wechselt zwischen Dokuszenen und Gesprächen mit Zeitzeugen, etwa mit dem Ex-Minister und Ex-RAF-Anwalt Otto Schily, mit der - neben Uschi Obermaier - bekanntesten Kommunardin Rosemarie Heinikel aka Rosy Rosy, mit dem Historiker und Willy-Brandt-Sohn Peter Brandt, dem Fotografen Michael Ruetz, dem Berliner Taxi-Unternehmer Jürgen Hilpert, dem Musiker John Weinzierl von der Band Amon Düül II oder mit dem Lehrer Kurt Holl, der seinen Idealen von damals treu geblieben ist - und offenbar auch seinem Haarschnitt (lang, über die Ohren). Ruetz und Hilpert tragen lustigerweise Helmut-Kohl-Gedächtnisbrillen: diese buchhalterhaften Metallgestelle. Beide prägen den Film, Ruetz mit seiner lässigen Eloquenz und dem brillanten Erinnerungsvermögen; und Hilpert, weil er die Dinge schnörkellos auf den Punkt bringt, sehr unterhaltsam, trocken und manchmal unfreiwillig komisch ist. Er wird meist am Steuer seines Taxis gefilmt, in Nahaufnahme. Er hätte gerne seinen Studienabschluss gemacht, sagt er, aber es kam immer was dazwischen, und jetzt sei es gut so.

Am Ende des Films sagt die Kulturredakteurin Karin Kerner, dass ihre Generation, die 68er, eine glückliche sei: Der Krieg sei zu Ende gewesen, man habe spannende Entwicklungen mitgemacht - musikalische, politische, gesellschaftliche - und verschiedene Lebensformen und Jobs ausprobiert. All das nehme man als Lebenserfahrung mit ins Alter.

Nach eineinhalb Stunden ist der Film zu Ende, aber noch nicht der Abend. Wolle Ettlich steht auf der Bühne, neben ihm sitzen Rainer Langhans (wie immer ganz in Weiß) und Lutz Neumann, der mit Ettlich früher in der WG gewohnt hat und im Film als "links, belesen, diskussionsfreudig und trinkfest" bezeichnet worden war. Wolle nennt ihn "Lutze".

Also, wie ist das mit dem Glück? Kann man das unterschreiben?

"Ich schon", sagt Wolle Ettlich, "Freiheit ist mir unheimlich wichtig - und ich hab' das alles weitermachen können." Er sei immer sein eigener Herr gewesen, als Eigentümer der Kleinkunst-Kneipe, als Filmemacher.

Rainer Langhans sagt dagegen, die 68er seien "Verlierer", sie hätten die Verhältnisse nicht wirklich verändern können. Damit zertrümmert er schon mal vieles, was im Film transportiert worden war. Und die Stimmung an diesem Abend auch. Er schiebt nämlich nach, dass es keinen Sinn mache, politisch aktiv zu sein. "Wir haben es ja probiert", sagt Langhans. Die Arbeit im Privaten sei das neue Politische. Nur dadurch könne man die Welt verändern.

Wolfgang Ettlich ist sich treu geblieben: als Filmemacher und Kneipier. (Foto: Stephan Rumpf)

Langhans, 77 Jahre alt und immer noch mit langen Locken, propagiert diese nach innen gerichtete Veränderungsethik ja schon seit Jahrzehnten. Er schrieb seine Memoiren und hielt Vorträge, lebte von 200 Euro Rente aus seiner Bundeswehrzeit und mit fünf Frauen zusammen, und er sprach und spricht immer wieder von seiner spirituellen Reise ins Innere, die ihn glücklich mache. Langhans sagt stets alles ruhig und apodiktisch, auch an diesem Abend im "Heppel und Ettlich", und das provoziert wohl manche Menschen, zumal sie ihm vielleicht auch übel nehmen, dass er für Zehntausende Euro im "Dschungelcamp" gewesen ist und sich auch sonst ganz gut vermarktet.

Deshalb widersprechen sie ihm. Die 68er hätten "wesentliche Verkrustungen" aufgebrochen, sagt einer aus dem Publikum. So gebe es keine Gewalt mehr in Heimen, wo früher Schläge alltäglich waren. Andere betonen, dass es Fortschritte bei der Emanzipation der Frau gegeben habe, bei Abtreibung und Pille danach, bei den Lehrplänen für die Schule. Eine Frau fordert, dass man politischer werden müsse und spricht sich für die Fortsetzung der Kapitalismuskritik aus - wie schon Peter Brandt 1998 im Film. Lutze Neumann sagt auf der Bühne, Sahra Wagenknechts Plan einer linken Sammlungsbewegung sei nicht schlecht.

"Ob die eine Bewegung hinkriegen, bezweifle ich", erwidert Langhans, und man ist geneigt, ihm recht zu geben: Wie sollen alleine die Personen zusammenpassen, Scholz mit Wagenknecht, Maas mit Lafontaine? Er halte nichts davon, sich politisch zu betätigen, sagt Langhans dann noch einmal, es ist sein Mantra. "Die Arbeit an sich selbst und im Privaten ist das Politischste, was man tun kann, damit sich was verändert." Es gehe nur mit Liebe.

Da platzt einem Mann im Publikum der Kragen. "Deine Liebe im Privaten ist Eigenliebe", sagt er. Die philosophischen Gedanken von Langhans sind ihm offenbar generell zuwider. "Rainer hasst das Normale", schimpft er, "so einen Scheiß habe ich noch nie gehört."

Ettlich und Neumann versuchen das Ganze zu beruhigen. Langhans sagt dann noch ein paar Dinge, etwa dass er in den Sechzigerjahren glücklich gewesen sei - und dass er hinter diesen Maßstab nie mehr zurück könnte. Er lebe nun in einer anderen Welt; in dieser habe er Zugang zur Welt von damals.

Daraufhin meldet sich wieder der Mann, der zuvor das mit der Eigenliebe gesagt hatte; offenbar will er Langhans noch einmal attackieren. Aber Wolle Ettlich lässt das nicht zu. "Du nicht mehr", sagt er. Ettlich hat wohl Angst, dass die Sache richtig eskaliert.

"Make love not war." War das nicht ein Spruch der 68er? Manchmal scheitern sie schon im Privaten.

