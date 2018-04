2. April 2018, 18:49 Uhr SZ-Serie: Frühlingsboten, Folge 6 Farbenfrohe Trauerarbeit

Wenn die Temperaturen milder werden, dann herrscht Hochbetrieb auf den Friedhöfen. Viele überlassen die Grabpflege Gärtnereien

Von Christina Rebhahn-Roither

Die Latzhose ist grün, die Haare sind zu einem Zopf zusammengebunden, mit einem Hornveilchen in der Hand bückt Alexandra Berchtenbreiter sich über das Grab. In einer ordentlichen Reihe und trotzdem flink steckt sie eine Pflanze nach der anderen in die dunkle Erde. Als die kleine Fläche mit Tausendschön und Hornveilchen bedeckt ist, befüllt sie eine Gießkanne und bewässert ihr Werk. Dann geht es weiter zum nächsten Grab.

Berchtenbreiter ist im Betrieb ihrer Eltern tätig, arbeitet aber eigentlich als Floristin und nicht am Friedhof. Zugefrorene Böden, der Osterstress und krankheitsbedingte Personalausfälle haben die gelernte Friedhofsgärtnerin als Aushilfe in den Ostfriedhof gebracht, wo sie aktuell mit ihrem Kollegen täglich geschätzte 100 bis 120 Gräber bepflanzt. Insgesamt betreut die Gärtnerei Berchtenbreiter 1000 Gräber am Ostfriedhof, einem der drei Hauptfriedhöfe Münchens, in denen die rund 15 Friedhofsgärtner gerade den Frühling einpflanzen.

In ein Blütenmeer verwandeln sich im Frühling viele Gräber, wie hier auf dem Ostfriedhof. (Foto: Robert Haas)

Wer bedächtig durch den Friedhof schlendert, sieht schon hier und da kräftige Farben hinter den Grabsteinen hervor blitzen. Trotzdem merkt man, dass der Ort nach den frostigen Temperaturen gerade erst erblüht. Aufmerksamen Friedhofsbesuchern fallen auch die vielen kleinen Schilder auf, die Auskunft darüber geben, welche Gärtnerei sich um ein Grab kümmert, sofern das die Angehörigen nicht selbst tun. "Das ist ähnlich einem Versicherungsvertrag", sagt Hermann Berchtenbreiter, der gemeinsam mit seiner Frau die Gärtnerei leitet. "Die Grabbepflanzung ist privat und wir sind der Erfüllungsgehilfe vom Kunden. Wir machen nichts, was der Kunde nicht auch selber könnte, aber wir haben es halt gelernt." Die Kunden schließen einen längerfristigen Vertrag ab oder sie bestellen eine einmalige Grabpflege. Kostenpunkt am Ostfriedhof: Je nach Aufwand, Größe, Pflanzenanzahl und Blumenart zwischen 280 und 440 Euro pro Saison (März bis November).

Fachausbildung Beim Lehrberuf Gärtner gibt es in der Ausbildung sieben verschiedene Fachsparten, eine davon ist die Friedhofsgärtnerei. Im Fachunterricht werden die Lehrlinge speziell ausgebildet und lernen zum Beispiel, wie ein Grab anlegt wird, Bepflanzungspläne gezeichnet werden und was zum richtigen Umgang mit den Angehörigen gehört. Nach der bestandenen Prüfung darf sich der Absolvent "Gärtner Fachrichtung Friedhofsgärtnerei" nennen. Grundsätzlich kann aber jeder Gärtner auch in anderen Fachrichtungen tätig sein, da alle mit dem Titel Gärtner abschließen und sich lediglich das Fachgebiet unterscheidet.

Sind die Formalitäten geklärt, wird die Grabgestaltung den Gärtnern überlassen, außer die Kunden haben Sonderwünsche. Bestimmte Farbvorlieben können leicht umgesetzt werden, was weit schwieriger ist, sind Dinge wie "auf jeden Fall ein gelbes Stiefmütterchen". Berchtenbreiter meint dazu: "Ich gehe auch nicht zum Maler, gebe dem fünf Farben und sage: Du musst aus den fünf Farben jetzt ein Bild von mir machen. Ich sage stattdessen: Ich stell mir das und jenes vor, mach doch was draus".

Pflanzzeit am Friedhof bedeutet viel Arbeit für Alexandra Berchtenbreiter. (Foto: Robert Haas)

Im Frühling ist am Friedhof Hochsaison für die Gärtnereien, da die Angehörigen die Gräber für Ostern gerne schön bepflanzt haben möchten. Da sich das Wetter nicht nach den Feiertagen richtet, und der Arbeitsstart deshalb um bis zu einem Monat variiert, konnte Berchtenbreiter das heuer nicht allen Kunden versprechen: "Wenn man weiß, man kann es terminlich nicht schaffen, das macht es brutal. Vor ein paar Wochen hätten wir den Kunden gesagt, dass bis zu Ostern alles wird. Wer weiß das schon, dass es dann so einen Wintereinbruch gibt."

Schade findet es der Gärtnermeister, dass die Berufsbezeichnung Friedhofsgärtner oft negativ behaftet ist. In kaum einer anderen Sparte könne man so viel im Freien arbeiten und so viel selbst gestalten. Auch die Kunden seien dankbarer als in anderen gärtnerischen Bereichen: "Die sind oft so froh, wenn sie ein schönes Grab haben. Was es da an Dankeschön und Trinkgeldern gibt, ist unglaublich". Vom netten Umfeld berichtet auch seine Tochter , Generell sei der Friedhof für sie kein trister oder gar grusliger Arbeitsplatz: "Ich denke da gar nicht drüber nach. Natürlich geht man pietätvoll vor, man steigt nicht direkt drauf auf das Grab und solche Sachen. Aber ich bin jetzt nicht betrübt, wenn ich am Friedhof war. Im Gegenteil, wenn dann die Sonne auch noch rauskommt, macht das eigentlich eine ganz schöne Stimmung".

Als zu Mittag tatsächlich ein paar Sonnenstrahlen die Wolkendecke über München durchbrechen, haben die gelernte Friedhofsgärtnerin und ihr Kollege noch einiges zu tun. Hinter ihnen steht ein Anhänger, auf seinen Ladeflächen sind die Pflanzen gestapelt, und auch einen eigenen Wassertank hat das Fahrzeug, um die Gräber zu gießen. Vor jedem Grab schaut Alexandra Berchtenbreiter auf ihre Liste und beachtet mögliche Sonderwünsche. Als sie über die verschiedenen Blumen spricht, gerät sie bei einer besonders ins Schwärmen. "Das Vergissmeinnicht, das ist auch so eine klassische Frühjahrs-Pflanze. Und wenn eine Pflanze Vergissmeinnicht heißt und am Friedhof gepflanzt wird, dann finde ich das besonders toll wegen der Bedeutung", sagt sie, schnappt sich einen weitere Palette voller bunter Blumen und macht sich im Sonnenschein auf zum nächsten Grab.