4. April 2018, 18:51 Uhr SZ-Serie: Frühlingsboten, Folge 8 Ein Park putzt sich heraus

Die Münchner nutzen den Olympiapark das ganze Jahr zum Joggen, Radeln oder Spazieren. Doch um die Osterzeit herum ist zu spüren, wie dort mehr Leben einkehrt - die Tretboote fahren wieder, Minigolfer spielen eine erste Partie und die Parkeisenbahn dreht ihre Touren

Von Melanie Staudinger

John Trendall schüttelt den Kopf. "Hätten Sie nicht eine neutrale Farbe nehmen können?", fragt der Brite auf Englisch. Zusammen mit seiner Frau Lisa steht er in der Umkleidekabine im Olympiastadion. Zwei Telefone hängen da, eines blau und eines mit roter Farbe beschriftet. Gästeführer Christian Oefele erzählt von der Rivalität beider Münchner Fußballvereine, davon, dass beide darauf bestanden, die Kabine der "Heimmannschaft" zu nutzen, und davon, wie das Olympiastadion im Inneren, im VIP-Bereich genauso wie in der Umkleidekabine, die Farbe wechselte. Blau, wenn Sechzig spielte, Rot, wenn die Bayern dran waren. Das ist selbst für sportverrückte Engländer nicht ganz nachvollziehbar. "That is really crazy", sagt John Trendall.

Das Paar aus der Nähe von London ist für fünf Tage nach München gereist. Ein Städtetrip im Frühling. Ein bisschen die Innenstadt erkunden, ein bisschen vom Münchner Bier probieren, das für britische Verhältnisse ziemlich günstig ist. Und den Olympiapark anschauen. "Ich war schon mal vor vielen Jahren hier", berichtet John Trendall. Damals sei er mit dem Rucksack durch Europa gereist. Er hätte die Sportstätte im Münchner Norden gern besichtigt. "Aber das konnte ich mir damals nicht leisten", sagt der Brite.

Wenn es wieder warm wird, zieht es nicht nur die Münchner zum Sport oder Entspannen wieder in den Olympiapark. Auch Touristen besichtigen die Anlage und die Sportstätten gerne. (Foto: Florian Peljak)

Den Zeitpunkt für ihren Urlaub hätten die beiden kaum besser wählen können. Denn regelmäßig zu Ostern erwacht der Olympiapark zu neuem Leben. Münchner schätzen die Anlage zwar bei fast jedem Wetter, zum Spazieren, Joggen, Skaten, wegen der Konzerte und den Ausstellungen oder einfach nur zum Ausspannen. Touristen aber kommen überwiegend von April bis Ende Oktober. So verwundert es nicht, dass sich der Olympiapark in den vergangenen Tagen ganz schön herausgeputzt hat.

Große Kehrmaschinen fuhren kurz vor Ostern ihre Runden über die Fußwege und sammelten den Streusplitt ein, der die Winterbesucher vorm Ausrutschen bewahrte. Die Tret- und Ruderboote verließen ihren Winterplatz und warten auf dem Olympiasee auf die ersten Mitfahrer. Selbst die Waterballs, die übergroßen, aufgeblasenen Kugeln, in denen Mutige über das Wasser laufen können, warten auf die ersten Gäste. An der kleinen Olympiahalle drängen sich Eltern mit ihren Kindern, um die neue Dinosaurier-Ausstellung zu besichtigen. Vor dem Sealife sammeln sich Kindergruppen, die mit ihren Ferienbetreuern etwas über das Leben im Meer erfahren wollen. Auf der Minigolf-Anlage spielen Familien die erste Partie in diesem Jahr. Und einmal in jeder Stunde hält Darko Cosic mit seiner Parkeisenbahn vor dem Olympiasee.

35 700 Besucher fuhren im Jahr 2017 mit dem Touristenzug im Olympiapark mit. Weitere 31 800 Menschen nahmen an den anderen Führungen des Besucherservices teil: Sie besichtigten die Sportstätten, wanderten über das Stadion-Dach oder rutschten auf Europas längster Seilrutsche, dem Flying Fox, quer über die Arena.

Der gebürtige Kroate, der 1994 vor dem Krieg im damaligen Jugoslawien floh und seitdem in München lebt, ist so etwas wie der erste Ansprechpartner für Fremde, die den Olympiapark besser kennenlernen wollen. Seit 13 Jahren fährt er erst Fern-, später dann Linienbusse beim Münchner Unternehmen Watzinger, das auch die kleine Parkbahn betreibt. Vor fünf Jahren dann habe sein Chef Freiwillige für den Olympiapark gesucht, erzählt Cosic. "Ich habe mich gemeldet und wurde ausgewählt", sagt er. Der Job mache Spaß, vor allem der Kontakt zu den Touristen. "Ich spreche neben Deutsch noch Englisch und Kroatisch", sagt der Busfahrer. Damit könne er sich mit vielen gut verständigen.

Für 3,50 Euro können Touristen eine Runde bei ihm mitfahren und die wichtigsten Informationen vom Band in deutscher und englischer Sprache hören. Dass das Dach aus Acrylglasplatten bestehe und ganze 80 000 Quadratmeter messe. Dass der See unter anderem deshalb angelegt worden sei, um das Regenwasser vom Zeltdach zu sammeln. Und dass die für die Olympischen Sommerspiele im Jahr 1972 eröffnete Anlage als Symbol für das moderne München gelte.

Wer noch mehr wissen will, der bucht die sogenannte Tour de Park, die an diesem Tag Christian Oefele übernommen hat. Mit dem Parkzug geht es vom Besucherservice neben dem Eisstadion am Olympiasee vorbei zum VIP-Eingang des Stadions. Lisa und John Trendall haben Glück. Nur sie haben heute die sonst gut besuchte Tour gebucht, eine Exklusivführung also. Über den VIP-Bereich, der sich seit den Siebzigerjahren nicht verändert hat, geht es ins Stadioninnere. Dort beweisen französische Schüler, dass die Arena noch immer mit moderneren Stadien mithalten könnte, zumindest was die Akustik betrifft. Die eine Hälfte der Jugendlichen hat sich auf der Gegengeraden aufgestellt und ruft ins Oval, die anderen stehen unten an der Haupttribüne und schreien mit. Das klingt nach vielen Menschen und guter Stimmung, auch wenn da nur gut 50 Mädchen und Jungen um die Wette brüllen. Das beeindruckt auch die Gruppe, die waghalsig über das Zeltdach klettert.

Besonders beliebt im Olympiapark ist die Fahrt mit dem Parkzug von Darko Cosic. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Im Winter gebe es fast ausschließlich Führungen, die Firmen vorher gebucht hätten, sagt Oefele. "Jetzt im Frühling erwacht der Park richtig zum Leben." Nur bei den Pflanzen darf es noch besser werden. Denn die bepflanzten olympischen Ringe, die am Stadion auf die ursprüngliche Bestimmung des Geländes verweisen sollen, erstrahlen noch nicht in gelb, rot, grün oder blau. Bisher blühen sie nicht - die Blumen sind noch nicht im Frühlingsmodus.