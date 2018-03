11. März 2018, 18:54 Uhr SZ-Aktion Wie wohnen Sie?

Die Süddeutsche Zeitung startet eine Online-Befragung zur Mietsituation in München und Deutschland

Die fünfköpfige Familie, die in zwei Zimmern lebt; der neue Kollege, der bei Freunden auf der Couch schläft, weil er keine Wohnung findet; die alte Frau, die nach vier Jahrzehnten aus ihrer Wohnung raus muss; Alleinerziehende in Not wie Lisa E. - jeder kennt solche Geschichten. Die Mieten steigen, Wohnraum ist knapp ist, der Immobilienmarkt läuft heiß. Die Süddeutsche Zeitung möchte die Folgen davon für die Menschen greifbar machen. Sie startet an diesem Montag eine groß angelegte Umfrage, um Daten zu erheben, die ein klareres Bild vom Wohnungsmarkt in Deutschland zeichnen. Wie belastend sind die Mietpreise wirklich? Wie zufrieden sind die Menschen mit ihrer Wohnsituation? Müssen sie wegen zu hoher Mieten umziehen? Das will die SZ-Redaktion herausfinden, gemeinsam mit den Lesern. Dafür hat sie einen Online-Fragebogen entwickelt, der unter sz.de/meinemiete abrufbar ist und sich in wenigen Minuten ausfüllen lässt. Dieses Projekt setzt dabei gezielt auf die Unterstützung engagierter Bürger, um für mehr Transparenz auf dem Wohnungsmarkt zu sorgen. Je mehr teilnehmen, desto aussagekräftiger wird das Ergebnis. Für diejenigen, die ihn durch persönliche Erfahrungen ergänzen möchten, gibt es am Ende auch die Möglichkeit, die eigene Geschichte aufzuschreiben und mit der Redaktion Kontakt aufzunehmen. Die Daten wird die SZ ausschließlich zu redaktionellen Zwecken nutzen und dabei alle Datenschutzregeln berücksichtigen.

Bis Mitte April läuft die Umfrage. In den Wochen darauf werden die Daten ausgewertet, aufbereitet und veröffentlicht. Durch einen Abgleich mit bereits existierenden Untersuchungen wie etwa dem Mietspiegel oder dem Wohnungsbarometer soll so ein umfassendes Bild der Wohnsituation in Deutschland entstehen. Der Schwerpunkt wird dabei zunächst auf München und seinem Umland liegen, je mehr Menschen aber aus anderen Regionen Deutschlands mitmachen, desto eher lässt sich auch dort eine ausreichend breite Datenbasis für eine Fortsetzung des Projekts schaffen.

Den Fragebogen und weitere Informationen gibt es unter sz.de/meinemiete