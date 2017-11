26. November 2017, 11:44 Uhr SZ-Adventskalender Wie SZ-Leser Menschen in Not geholfen haben









Feedback

Ein Hörgerät, Medikamente, Betten: Ohne die Großzügigkeit der Spender bei der Aktion "Adventskalender für gute Werke" hätten sich Menschen, die nur wenig Geld haben, wichtige Anschaffungen nicht leisten können.





Von Monika Maier-Albang , Thomas Anlauf, Florian Fuchs und Inga Rahmsdorf

Engagiert haben die SZ-Leser Tausenden Menschen in München und der Region geholfen, Notlagen zu überwinden: Kranke und behinderte Kinder, alte Menschen, die in Armut leben, behinderte Menschen, die einen schwierigen Alltag zu bewältigen haben, und Familien, die mit wenig Geld auskommen müssen, standen im Mittelpunkt der 68. Spendenaktion des "Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung". Zum Start der diesjährigen Hilfsaktion berichten vier Münchner, was ihnen die unerwartete finanzielle Unterstützung in schwieriger Lebenssituation bedeutet und wie es ihnen jetzt geht.

"Rukaia ist so glücklich"

Wie ein Wirbelwind läuft Rukaia ins Zimmer, mit wehendem Haar. Die Schule ist aus, der Bus hat sie nach Hause gebracht, und sie muss sofort erzählen, was alles los war. Was Sina getan hat, und was Nico, und was die Marie - allesamt Rukaias neue Klassenkameraden. So viel Leben auf einmal, wo das Leben zuvor doch so eintönig war. Und vor allem: so still.

Platz für Träume und Hoffnungen: Rukaia kann wieder hören. (Foto: Catherina Hess)

Seit einem Jahr kann Rukaia wieder hören. Im kriegsgebeutelten Damaskus hatte die Detonation einer Autobombe ihr Hörgerät zerstört; danach war die Familie auf der Flucht und hatte keine Möglichkeit, dem Mädchen, das mit vier Jahren ertaubt war, ein neues zu organisieren. Rukaia trägt jetzt nach einer Operation in der Helios-Klinik ein sogenanntes Cochlea-Implantat, eine Hörprothese, die es ihr ermöglicht, ihre Umwelt auch akustisch wahrzunehmen. "Rukaia ist so glücklich", sagt ihre Mutter, Salwa R.. "Aber ein bisschen schämt sie sich schon immer noch", verrät die ältere Schwester Amina. "Sie hat die Haare extra offen, damit man die Geräte nicht sieht."

Mit seinen drei Kindern war das Ehepaar R. aus Syrien zunächst in die Türkei geflohen. Dort erging es ihnen nicht gut. Die älteren Kinder und Ali R., der Vater, der Schneider ist, arbeiteten in der Textil-Industrie. Wie sie es beschreiben, war es ein Sklavenleben, eine Schinderei. Oft sei ihnen der vereinbarte Lohn vorenthalten worden. "Und die Polizei war nicht auf unserer Seite", sagt Ali R..

Vom Geld, das die Leser der Süddeutschen Zeitung für die Familie gespendet haben, haben Rukaia und ihre Geschwister Betten bekommen; zuvor hatten sie am Boden geschlafen. Auch ein Sofa, auf das alle passen, hat sich die Familie gekauft. Die Eltern machen gerade Sprachkurse. Rukaia versteht schon recht gut, was die Menschen um sie herum sprechen. "Arabisch kann sie kaum noch, deutsch ist ja jetzt die Sprache, mit der sie aufwachsen wird", sagt ihre Schwester. Sie und ihr Bruder suchen noch jemanden, der ihnen Nachhilfe gibt, die neue Sprache mit ihnen übt. Denn Amina hat einen Traum: Sie will Lehrerin werden.

"Ich hoffe auf ein Wunder"

Den beiden Kaninchen geht es gut. Ilse S. lacht erleichtert, "Gott sei dank", sagt sie. Die beiden Tiere sind das Ein und Alles der 67-jährigen Münchnerin, sie hüpfen durch die kleine Wohnung oder sitzen gemeinsam unter dem Tisch. Hüpfen und springen, das würde Ilse S. auch gerne noch, aber es geht halt nicht mehr: Arthrose, Asthma und auch das Herz. Trotzdem sagt sie: "Es geht mir besser." Mithilfe von Spenden des SZ-Adventskalenders kaufte sich Ilse S. einen neuen Kühlschrank, ihr alter funktionierte fast nicht mehr.

Ilse S. freut sich auf das Helene-Fischer-Konzert. (Foto: Stephan Rumpf)

Jetzt kann sie wieder Lebensmittel ins Gefrierfach packen. Das ist umso wichtiger, wenn man, wie Ilse S., kaum noch auf die Straße kommt, um einzukaufen. Dabei war sie früher so gern unterwegs; sie lebte in der Maxvorstadt, hatte viele Freunde. Vier Jahrzehnte lang arbeitete sie als Krankenschwester an verschiedenen Münchner Kliniken, doch am Ende ging es nicht mehr, aus Gesundheitsgründen.