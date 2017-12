29. Dezember 2017, 18:46 Uhr Streit mit Ex-Freundin Festnahme nach Angriff mit Messer









Ein 25-jähriger Münchner hat mit einem Messer auf seine 19-jährige Ex-Freundin eingestochen und sie dabei verletzt. Die Tat ereignete sich bereits am Tag vor Weihnachten in Unterföhring, anschließend tauchte der Täter unter. Am Freitag aber konnten Fahnder ihn ausfindig machen. Mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos wurde er in Au-Haidhausen wegen versuchten Totschlags festgenommen.