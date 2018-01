10. Januar 2018, 18:56 Uhr Streich Feuerwehr stürmt Schule wegen Stinkbombe









Den Kindern in einer Schule am Innsbrucker Ring steigt ein stechender Geruch in die Nasen. Weil einigen übel wird, rückt die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an.

Ausgerüstet mit Atemschutz und Messgeräten haben Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Schulgebäude am Innsbrucker Ring gestürmt und zwei Stockwerke evakuiert, nur weil sich ein Schüler einen Streich erlaubt hatte.

Während des Unterrichts stieg den Kindern am Mittwochvormittag plötzlich ein stechender Geruch in die Nasen, der sich auch durch Lüften nicht vertreiben ließ. Als es einigen übel wurde, riefen die Lehrer die Feuerwehr. Die rückte mit einem Großaufgebot an und machte sich auf die Suche nach der Quelle des Gestanks.

Dabei kam den Einsatzkräften bald ein Verdacht. Sie riefen die Schüler zusammen und erklärten, dass sie bei einem anderen Notfall vielleicht zu spät kämen, weil so viele Rettungskräfte die Schule durchsuchen müssten. Im schlimmsten Fall könne dadurch jemand sterben. Die Kinder bekamen zehn Minuten Bedenkzeit, um anonym ein Geständnis abzulegen. Kurz darauf stand auf einem Whiteboard groß ein einziges Wort: "Stinkbombe". Als das geklärt war, fuhr die Feuerwehr wieder vom Hof.