10. Juni 2018, 18:55 Uhr Straßlach-Dingharting Verfolgungsjagd endet an Hauswand

Die Kontrolle eines jungen Motorradfahrers durch zwei Beamte der Grünwalder Polizeiinspektion im Straßlacher Ortsteil Ebertshausen hat am Freitagabend eine dramatische Entwicklung genommen: Als der Versuch, das Motorrad anzuhalten, das ohne Licht und Kennzeichen unterwegs war, gescheitert war, nahmen die Beamten mit dem Dienstwagen die Verfolgung auf. In einer langgezogenen Rechtskurve in der Dorfstraße verlor der 26-jährige Polizist am Steuer die Kontrolle, da er laut Polizeibericht "an dieser Stelle wohl zu schnell fuhr". Der Wagen kam von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und prallte frontal in ein Haus . Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 40 000 Euro, der Wagen hat Totalschaden. Der Beamte am Steuer verletzte sich leicht, sein 21-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der 18-jährige Motorradfahrer bemerkte den Unfall, wendete und fuhr zurück zu den Polizisten, wohl um zu helfen. Gegen den jungen Auszubildenden wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, er hat keinen Führerschein für das Motorrad.