29. April 2018, 18:50 Uhr Stimmen Eine feste Instanz der Erinnerungskultur

Gabriele Hammermann, Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau: "Es ist ein großer Verdienst des NS-Dokumentationszentrums, dass der äußerst schwierige Umgang der Stadt mit der NS-Vergangenheit in allen Facetten thematisiert wird. Das Haus ist zu einer festen erinnerungskulturellen Instanz in der Stadtmitte geworden, die wichtige Themen aufgreift und in die Stadtgesellschaft trägt. Die Chance, historischen Fragen nachzugehen und aktuelle Debatten anzustoßen, gehört zu den wichtigen Errungenschaften des Zentrums, vor allem in einer Zeit, in der der langjährige Konsens der Erinnerungskultur durch rechtspopulistische Parteien offen in Frage gestellt wird."

Robert Sigel, Kultusministerium: "Das NS-Dokuzentrum ist zu einem der Mittelpunkte für historisch-politisches Lernen geworden. Natürlich gibt es offene Wünsche, aber im Grunde ist es eine gelungene und hervorragende Einrichtung - mit ihrer Tätigkeit, etwa dem, was die Bildungsabteilung macht. Das empfinde ich sehr positiv, ebenso die wissenschaftliche Abteilung, die viele Veranstaltungen organisiert. Die Ausstellung ist sicher nichts, wo man einmal durchgeht und das Ganze gesehen hat, dafür ist es einfach sehr viel. Das kann bedauerlich sein für Besucher von auswärts. Exzellent ist das Lernforum."

Ellen Presser, Israelitische Kultusgemeinde: "70 Jahre mussten vergehen, bis München endlich ein NS-Dokumentationszentrum bekam. Damit wurde ein Ort geschaffen, an dem die NS-Zeit behandelt, ihre Auswirkungen beschrieben, Erinnerungskultur gepflegt werden sollten. Diesem vielschichtigen, nicht immer einfachen Auftrag versucht das Zentrum gerecht zu werden, zeitgemäße Antworten auf den abgedroschenen, doch leider weiterhin aktuellen Appell ,Wehret den Anfängen' zu finden. Jahrzehntelang musste die jüdische Seite die Last, ein "Wächter der Erinnerung" zu sein, ziemlich alleine stemmen. Nun ist das endlich ein gesamtgesellschaftliches Anliegen geworden!"

Kristin Holighaus, Stadtführerin zur NS-Zeit bei Stattreisen: "Es ist gut, dass es diesen zentralen Ort, an einem historischen Ort gibt. Das Haus hat wirklich beeindruckendes Bildmaterial und ausgezeichnete Vortragsreihen. Ich finde die Angebote des Dokuzentrums und unser zeitgeschichtliches Führungsangebot ergänzen sich sehr gut. Ich glaube, dass es darauf ankommt, was man möchte. Wir bieten ein sehr breites Spektrum draußen an mit Führungen, die weitere historische Orte aufsuchen."