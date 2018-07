6. Juli 2018, 19:01 Uhr Stars und Streit Auf dem Teppich bleiben

Der Münchner Filmschau stehen große Veränderungen bevor. In der aktuellen Ausgabe hieß es noch: Cool bleiben und lässig feiern. Szenen eines Festivals

Feras Fayyad (links) erhielt von Christian Springer für den Film "Die letzten Männer von Aleppo" den Spezialpreis bei der Verleihung des Friedenspreises. (Foto: dpa)

Grinsen lernen mit Gilliam

München ist keine Stadt zum Drinsitzen, befindet der Regisseur Terry Gilliam beim Interviewtreffen, für das seine PR-Leute extra eine Suite im Bayerischen Hof angemietet haben. Deshalb bitte alle raus, husch, husch, er erinnere sich da an einen wunderbaren Tisch im Gartenrestaurant des Hotels, schön unter freiem Himmel, da habe er vor Jahren schon einmal gesessen. Der 77-Jährige hat ein elefantöses Gedächtnis, und an München hat er grundsätzlich gute Erinnerungen. In den Bavaria-Filmstudios drehte er einst mit seinen "Monty Python"-Kollegen ein paar Sketche, und beim Filmfest hat er schon einige seiner Werke gezeigt. Dieses Jahr hatte er den Abenteuerfilm "The Man Who Killed Don Quixote" im Gepäck. Aber an seinem favorisierten Tisch im Gartenrestaurant will er erst mal nicht über den Film sprechen, sondern spielt zur Freude der Kellner und aller anderen Anwesenden Emoji-Gesichtsausdrücke aus dem Handy nach: Grinse-Terry, Heul-Terry, Wut-Terry.

Zu den alljährlichen Ritualen des Filmfests gehört auch eine Floßfahrt für die Gäste. (Foto: FILMFEST/Volker Rebhan)

Regeln der Armbändchen-Sausen

München liebt seine Traditionen, was unbedingt auch für das Filmfest gilt. Das fängt schon mit der Bling-Bling-Eröffnungsfeier im Bayerischen Hof an, geht mit der Floßfahrt weiter und hört mit dem - geheim, geheim - "Shocking Shorts Award" noch lange nicht auf. Beliebt ist auch die "Indie Party". Diese funktioniert nach unumstößlichen Regeln, wie so viele exklusive Armbändchen-Sausen: Erstens, sie geht stets im Innenhof des Stadtmuseums über die Bühne, weil es sowieso nie regnet. Zweitens, es wird sehr früh sehr voll, weil die Gratisgetränke irgendwann ausgehen. Drittens, die Prominenz kommt spät, aber sie kommt, in diesem Jahr Samuel Koch, Detlev Bothe, Sunnyi Melles, Maximilian Mauff, Kida Khodr Ramadan und viele andere. Viertens, die Frage, warum der Empfang noch immer "Indie Party" heißt, kann auch beim vierten Drink, in diesem Jahr an der "Tele-5-Schlefaz-Cocktail-Bar" mit blauen, grünen und gelben Mixturen, nicht abschließend geklärt werden.

Förderer unter sich

In Zeiten des Rücktritts und des Rücktritts vom Rücktritt ist man ja froh, wenn öffentliche Würdenträger ihre Ämter einfach einmal behalten. So wie Dorothee Erpenstein, die neue Chefin des Film-Fernseh-Fonds Bayern (FFF). Seit 50 Tagen ist sie schon im Amt, ihre Vorgängerin Carolin Kerschbaumer brachte es auf gerade einmal 70 Tage. Beide Damen sind beim FFF-Filmfestempfang auf der Praterinsel anwesend, die eine als Gastgeberin, die andere als Gast. Das verwirrt so manche Besucher, die nicht wissen, wen sie jetzt begrüßen sollen. Im Zweifelsfall dann doch Klaus Schaefer, der die bayerische Filmförderung mehr als zwei Jahrzehnte lang leitete und im Januar in den Ruhestand ging. Doch die neue Chefin beweist Humor; in ihrer Begrüßungsrede betont Erpenstein, wie sehr sie in der neuen Rolle aufgehe: "Ich genieße es. Man weiß ja nie, was kommt."

Penis-Alarm

Mit ihrer Punkband Cuntroaches ist Martina Schöne-Radunski öfter in München. Nun brillierte sie als Filmschauspielerin, unter anderem in Philipp Eichholtzs Komödie "Kim hat einen Penis", der am Sendlinger Tor Weltpremiere hatte. Schöne-Radunski spielt darin Kim, die ihren Freund damit überrascht, dass sie sich in einer Schweizer Klinik einen Penis hat machen lassen. Mit einem sehr feinen Humor erzählt der Film die Geschichte mehr über ausdrucksstarke Bilder als über die nicht minder witzigen Dialoge. Während der Dreharbeiten habe sie gedacht, Kim wird ihren Penis behalten, sagt Schöne-Radunski. Nachdem sie den Film nun gesehen hat, glaubt sie indes, dass sie den Penis wieder entfernen lässt. Dieses Ende lassen die Filmemacher bewusst offen. Ob es einen zweiten Teil geben wird, fragt darum ein Zuschauer. Sofort antwortet der Drehbuchautor und Schauspieler Christian Ehrich: "Kim hat zwei Penisse?"

Friedenspreis ohne Söder

"Etwas ist faul im Staat, etwas ist faul im Staat!" Die Gäste aus Staatskanzlei, Landtag und Ministerien haben es sich eben erst auf ihren Plätzen gemütlich gemacht, da dröhnt es schon von der Bühne des Cuvilliés-Theaters: Der Film- und Theaterschauspieler Christian Friedel eröffnet die Verleihung des "Friedenspreises des Deutschen Films - Die Brücke", er zitiert Shakespeare, seine Band Woods Of Birnam macht ordentlich Krach, im Hintergrund erscheinen Bilder von Putin, Trump und Kim Jong-un. Deutsche oder gar bayerische Staatenlenker sind nicht dabei, auch nicht im Publikum: Der Ministerpräsident und selbsternannte Cineast Markus Söder lässt sich von Staatsminister Georg Eisenreich vertreten. Dass etwas faul ist im Staat, wird später in der Rede von Christian Springer deutlich: Der Münchner Kabarettist berichtet von seinen Reisen nach Syrien, vom Kriegselend und der Ignoranz der Menschen in Europa. "Menschlichkeit ist ein Wort, das oft gebraucht wird", ruft Springer in den Saal. "Wann sie wem gegeben wird, darüber wollen heute noch Politiker entscheiden. Was für eine unfassbare Arroganz!" grü

Unten ohne: Meret Becker (li.), Blixa Bargeld (Mitte) und Amanda Plummer erschienen barfuß zur CineMerit Gala - und sie waren nicht die einzigen. (Foto: dpa)

Blixa Barfuß

Das Filmfest ist ein Sommerfest, so wird es jedes Jahr beworben. Was schön klingt, aber als Star muss man das trotzdem mögen, dass einem zwischen den Blitzlichtgewittern die Sonne auf den Pelz scheint. Terry Gilliam und Emma Thompson trugen bei ihren "Filmmakers live!"-Gesprächen jedenfalls bunte Sommerhemden und fühlten sich erkennbar wohl. Aber wie ist es mit einem Berliner Dandy wie dem Einstürzende-Neubauten-Sänger Blixa Bargeld, der zur Arri/Osram-Award-Jury gehörte? Der trug natürlich seinen schwarzen Anzug, als er neben seinen Jury-Kolleginnen Meret Becker und Amanda Plummer auf dem Weg zur Terry-Gilliam-Gala den Gasteig betrat. Aber: Er schien gut gelaunt und, was war das? Er ging wie Meret Becker barfuß. Und deshalb wird er für einige in Zukunft nur noch Blixa Barfuß heißen. jmo

Fast ein Oscar

Die meisten Preise werden erst am letzten Filmfest-Tag vergeben, die Aufregung der Nominierten steigt. Wie man so eine Verleihung unbeschadet übersteht, verrät Ziad Doueiri. Der aus dem Libanon stammende Filmemacher arbeitete lange Zeit als Kameraassistent in Hollywood, unter anderem für Quentin Tarantino. Beim Filmfest stellte er seine Regiearbeit "The Insult" vor. Das Drama über den Streit eines libanesischen Christen und eines palästinensischen Flüchtlings erhielt schon viele internationale Preise und wurde Anfang des Jahres sogar für einen Oscar nominiert. Gewonnen hat er ihn nicht, den Verleihungsstress überlebt hat Ziad Doueiri trotzdem: "Drei Wochen lange machte ich mir überhaupt keine Gedanken darüber", sagt er, "erst in den letzten fünf Minuten wurde ich nervös." grü

Schlagfertige Regisseurin

Es war ihr Weg, wieder aus dem Buch herauszufinden. Das heißt, aus dem Universum, das Antonio Di Benedetto in seinem historischen Roman "Zama" entspinnt. Deswegen hat Lucrecia Martel "Zama" gedreht, konnte man bei der "Hommage" an die argentinische Regisseurin im Gloria Palast erfahren. Denn ansonsten hält sie Literaturverfilmungen für Blödsinn. Und tatsächlich hat die schlagfertige Regisseurin bisher nur eigene Stoffe behandelt. Auch die Gewohnheit, zeithistorische Musik in historischen Filmen zu verwenden, ist für Martel Unsinn. Denn zum einen sei Kino sowieso ein völliges Konstrukt. Und zum anderen: Die Handlung von "Zama" spielt zwar im 18. Jahrhundert, das Buch ist aber aus den Fünfzigerjahren und der Film von heute. Warum sollte man im argentinischen Dschungel also plötzlich Mozart hören?

3 Millionen Euro mehr will der Freistaat Bayern künftig dem Filmfest München zur Verfügung stellen. Was Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein paar Tage vor der Eröffnung der 36. Ausgabe medienwirksam angekündigt hatte, lag wie eine Folie über dem Festival, bei dem es in erster Linie um Regie- und Schauspielkunst geht, aber freilich immer auch um das große Geld. 6,5 Millionen Euro Fördermittel hätte Filmfestchefin Diana Iljine dann 2019 zur Verfügung.

Gentrifizierung überall

Was ist mit unserem Recht auf die Stadt? Diesen Satz schreit eine aufgebrachte Frau im brasilianischen Film "Mormaço", während man im Hintergrund einen Bagger Wände niederreißen sieht. Um Gentrifizierung geht es hier, ein Thema, dass in den brasilianischen Film "Inferninho" ebenfalls hineinspielt und das allgemein im brasilianischen Kino sehr virulent erscheint. Denn auch in den vergangenen Jahren gab es etwa mit "Aquarius" oder "Obra" Filme, die realistisch, allegorisch oder wie in "Mormaço" mit den Zügen eines Horrorfilms die dramatischen, neokapitalistischen Veränderungen in Städten wie Rio oder São Paulo schildern. Und nach dem Abspann hatte man hier jedes Mal das ungute Gefühl: Hier werden existenzielle Kämpfe ausgefochten, die uns in Deutschland noch bevorstehen.

Regisseur Terry Gilliam war einer der Stars des Filmfests. (Foto: dpa)

Annähern statt abgrenzen

Draußen ist Sommer und drinnen wird hitzig debattiert. So ist das immer beim Filmfest München, das an diesem Samstag noch 54 Vorstellungen auf dem Programm stehen hat und abends von 22 Uhr an mit einem Abschlussfest im Gasteig zu Ende geht. Viele Künstler haben ihre Werke dem Publikum persönlich vorgestellt, darunter internationale Stars wie Emma Thompson und Terry Gilliam oder nationale Filmgrößen wie Lars Eidinger, Hannelore Elsner und Philip Gröning. Nach den Vorstellungen wurde viel diskutiert, nicht immer war man sich einig über die Qualität der Filme. Aber so muss es sein, Filmfest-Chefin Diana Iljine sagte schon im Vorfeld, dass sie sich einen regen Austausch zwischen den Gästen wünsche. Annäherung statt Abgrenzung lautet die Devise. Annähern dürfen sich künftig auch Vertreter der Film-, Games-, Animations- und VR-Branche: Das Filmfest soll in den nächsten Jahren zu einem internationalen Medienfestival umgebaut werden. Es wird also weiterhin heiß hergehen.