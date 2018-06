3. Juni 2018, 12:00 Uhr Wielenbach Schwerer Unfall nach Überholmanöver

19-jähriger Tutzinger muss einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Sein Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag in Wielenbach bei Weilheim ereignet. Ein 19-jähriger Tutzinger fuhr mit seinem gleichaltrigen Beifahrer die Staatsstraße von der B 2 her kommend in Richtung Diemendorf und Tutzing. Kurz vor der Abzweigung nach Haunshofen kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, das dort ein anderes Auto hatte überholen wollen und dabei offenbar den Tutzinger nicht wahrgenommen hatte. Dieser musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, nach rechts lenken, wo er von der Fahrbahn abkam und nach einem Überschlag auf dem Dach in der Wiese liegen blieb. Der Unfallverursacher scherte wieder ein und setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die beiden Insassen des verunfallten Fahrzeuges wurden bei dem Überschlag schwer verletzt, dazu entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Unfallverursacher, von dem lediglich bekannt ist, dass er einen silbernen BMW Touring gefahren haben soll. Nähere Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-210.