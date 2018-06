17. Juni 2018, 11:07 Uhr Unfall im Mühltal Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein 44-jähriger Motorradfahrer aus Krailling ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall im Mühltal tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war er von Starnberg kommend in Richtung Gauting unterwegs, als er aus auf gerader Strecke die Kontrolle über seine Maschine verlor. Das Motorrad prallte an die Leitplanke, der Fahrer wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Klinikum Großhadern starb. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist bisher noch unbekannt. Es gebe jedoch Hinweise, dass der 44-Jährige alkoholisiert war, hieß es bei der Polizei. Zur Klärung der Umstände hat die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Zeugen für den Unfall gibt es nicht. Wer aber Hinweise in dem Zusammenhang geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 08151/3640 mit der Polizeiinspektion in Starnberg in Verbindung setzen.