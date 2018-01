3. Januar 2018, 13:08 Uhr Sturm "Burglind" Umgestürzte Bäume blockieren Straßen und Gleise









Das Unwetter führt auch im Fünfseenland zu Beeinträchtigungen. Allein die Polizei Starnberg meldet elf zeitweise gesperrte Strecken. Ein aktueller Überblick:

Der Sturm "Burglind" fegt über Deutschland und führt auch im Landkreis Starnberg zu Beeinträchtigungen. Am Mittwochmorgen sind zahlreiche Bäume umgestürzt, die Straßen und Schienen blockieren. Allein die Starnberger Polizei meldete elf zeitweise gesperrte Strecken. Die S8 hat gegen 11 Uhr den Betrieb zwischen Seefeld-Hechendorf und Herrsching eingestellt. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

Wie Kreisbrandmeister Anton Graf berichtet, waren die ersten Unwettereinsätze gegen 9 Uhr in Herrsching und Machtlfing zu verzeichnen. Von 10 Uhr an folgten zunächst Einsätze für insgesamt 15 Feuerwehren im Landkreis, eine Stunde später waren es bereits mehr als 20. Bis 12 Uhr ist die Zahl der Einsätze auf mehr als 40 gestiegen. "Ein Schwerpunkt ist aktuell nicht erkennbar", sagt Graf. Feuerwehren aus dem ganzen Kreis würden derzeit zu Sturmeinsätzen alarmiert.

So wurde die Feuerwehr beispielsweise in eine Anliegerstraße im Andechser Ortsteil Erling gerufen. Dort hatte eine umgefallene Fichte die Anlieger der Sackgasse kurzfristig regelrecht von der Außenwelt abgeschnitten. Kurz zuvor waren die Einsatzkräfte auch bei Widdersberg im Einsatz, wo ein Baum dem Vernehmen nach auf ein Auto gestürzt sein soll. In Riederau soll ein Baum auf ein Haus gefallen sein. Verletzt wurde dabei in beiden Fällen niemand.

Die Polizei Starnberg erhielt um 10.39 Uhr den ersten Notruf wegen eines umgestürzten Baumes. Betroffen war die B2 bei Obertraubing. Weitere Stellen: die Staatsstraße 2067 zwischen Traubing und Garatshausen, die Staatsstraße 2063 in Garatshausen und zwischen Feldafing und Possenhofen, die Staatsstraße 2065 zwischen Percha und Wangen, die Ortsverbindungsstraße zwischen Wieling und Feldafing, die Strecke zwischen Wangen und Schorn, in Leutstetten die Altostraße, in Leoni die Assenbucher Straße, auf der Maxhöhe die Kirschbergstraße und in Starnberg die Schwaige.

Die sieben beteiligten Feuerwehren konnten die Straßen schnell räumen. Seit 11.42 Uhr verzeichnete die Polizei keine neuen Wetternotrufe mehr. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung bis 14 Uhr ausgerufen.