7. Juni 2018, 18:32 Uhr Starnberg Not-Operation nach Fahrradunfall

Schon wieder haben sich im Revier der Starnberger Polizei zwei schwere Fahrradunfälle ereignet. Am Mittwochmittag wurde auf einem Waldweg zwischen Wangen und Farchach ein 63-jähriger Münchener entdeckt, der vom Rad gestürzt und nicht mehr ansprechbar war. Er musste künstlich beatmet und mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen werden. Dort wurde ein schweres Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert, der Mann musste sofort operiert werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte er keinen Helm getragen. Weil er keine Papiere bei sich führte, waren umfangreiche Ermittlungen notwendig, um die Identität des Verunglückten festzustellen.

Am Donnerstagmorgen kam es dann in Starnberg zu einer Kollision zwischen zwei Radlern. Ein 14-jähriger Schulbub aus Starnberg wollte in Richtung Josef-Fischhaber-Straße die Söckinger Straße überqueren, als ein 37-jähriger Starnberger dort bergab in Richtung Ortsmitte fuhr. Beim Zusammenstoß stürzten beide auf den Asphalt, der Schüler erlitt Schürfwunden und klagte über Kopfschmerzen. Der 37-Jährige zog sich Abschürfungen und eine aufgeplatzte Lippe zu, er wurde ins Krankenhaus gefahren. Offenbar war er mit dem Kopf aufgeschlagen, denn sein Helm war stark beschädigt; der Bub hatte keinen getragen. Erst am Dienstag war eine 20-Jährige bei Wangen so schwer vom Rad gestürzt, dass sie mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht wurde.