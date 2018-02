8. Februar 2018, 18:18 Uhr Schüler-Faschingszug Im Bonbonhagel









Feedback

Ein guter Zentner Kamellen fällt am Unsinnigen Donnerstag aus dem Rathausfenster den Dießener Grundschülern vor die Füße. Bei seiner Premiere als Süßigkeitenspender bewahrt Vizebürgermeister Peter Fastl trotz kastrierter Krawatte Ruhe und Würde.

Von Armin Greune

Eine Minute vor halb zwölf wird es auf der Herrenstraße nochmal lauter: "Süßes! Süßes! Süßes!" skandieren die Kinderstimmen. Sechs Meter über ihnen im Dienstzimmer des Bürgermeisters bewahrt Peter Fastl die Ruhe, obwohl es für ihn das allererste Mal ist, dass er auf die traditionelle Faschingsbelagerung mit einem Bonbonhagel antworten darf. Das hat sich Herbert Kirsch - seit 21 Jahren regulärer Rathauschef, aber nun im Urlaub - nicht nehmen lassen. Aber auch Fastl weiß über den ordnungsgemäßen Ablauf Bescheid: Zunächst müssen die Kinder zur Blaskapelle singen, dann ertönt ein Hahnenschrei und erst dann sollen er und die zweite Bürgermeister-Stellvertreterin Antoinette Bagusat die Guadln unters Volk werfen. Sonst wird es für die Musiker gefährlich: Sie könnten von enthusiastischen Einsammlern über den Haufen gerannt werden.

Eigentlich hatte Fastl noch geplant, vor dem süßen Regen mit den Kindern ein vielstimmiges ein "Happy Birthday To You" anzustimmen. Denn Michael Bauer, Rektor der Carl-Orff-Volksschule, feiert an diesem Unsinnigen Donnerstag den 64. Geburtstag. Passenderweise ist der Anführer der sechs Bläser und der rund 300 weiteren Belagerer als Kapellmeister kostümiert. Die prächtig geschmückte Uniform passt auch deswegen so gut zu Bauer, weil der passionierte Musikliebhaber nicht nur seit 50 Jahren in Utting Kirchenorganist ist, sondern auch Dirigent der Uttinger Blasmusikfreunde. In dieser Funktion hat er in verschiedensten Kostümen schon viele Aufführungen der Seebühne begleitet.

Peter Fastl und Antoinette Bagusat walten am Rathausfenster ihres Amtes. (Foto: Arlet Ulefrs)

Das Ständchen für Bauer muss dann doch ausfallen: Zu groß ist die Ungeduld der Schreihälse vor dem Rathaus. Kaum fallen die ersten Bonbons, wird aus "Süßes!" ein vielstimmiges "Hier, hier, hier!" Bagusat - mit fröhlichem Strohhut - und Fastl - würdevoll mit Cutaway, Zylinder und Sonnenbrille ausstaffiert - walten ihres Amtes. Die Krawatte des Bürgermeisters, man könnte sie freundlich als "zeitlos elegantes" Modell umschreiben, hat freilich schon gelitten: Angelika Maxerath vom Hauptamt setzte kurz zuvor die Schere an. Als gebürtige Kölnerin könne sie gar nicht anders: "Das liegt mir quasi im Blut". Das Gelächter lockte dann auch Geschäftsleiter Karl-Heinz Springer aus dem Nebenzimmer, der sich scherzhaft beschwert: "Kein Mensch kann hier schlafen!"

An der körperlichen Arbeit beteiligt er sich jedenfalls nicht: Schließlich gilt es, 52 Kilogramm Milch-, Frucht- und Kaubonbons möglichst gerecht zu verteilen. Erst als die drei Aktenkörbe im Dienstzimmer des Bürgermeisters leer sind, greifen auch die Damen im Vorzimmer in einen Karton und werfen den Grundschülern Kamellen zu, wie der Süßkram in Köln heißt.

Klar, dass die hungrig sind: Schließlich sind sie schon seit einer halben Stunde mit gefühlten 120 Phon durch Dießen unterwegs. Einige größere Mädels sind auch mit dabei: In pinken und türkisen Einhornkostümen ziehen sie eine Lautsprecherbox auf einem Leiterwagen mit, damit Benjamin Blümchen und Pippi Langstrumpf auch akustisch im Festzug vertreten sind.