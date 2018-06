4. Juni 2018, 10:17 Uhr Jubiläum Jeder fünfte Tutzinger ist beim TSV

Der Verein feiert sein 125-jähriges Bestehen mit Moderator Thorsten Otto und Familientag im Würmseestadion.

Von Manuela Warkocz, Tutzing

Der größte Verein in Tutzing feiert Geburtstag. Vor 125 Jahren gründeten 19 wackere Männer den TSV. Heute zählt der Verein mehr als 1800 Mitglieder. Man kann sagen, fast jeder fünfte Tutzinger ist dabei. Viele treten als Kinder ein und bleiben ein Leben lang im Klub. Ob sie dann auch noch aktiv sporteln, ist freilich eine andere Sache. Angebote gibt's zumindest zuhauf. 70 Übungsleiter stellen jede Woche fast 100 Trainingsstunden auf die Beine, nutzen dazu die Sporthalle an der Bernrieder Straße und fast sämtliche Turnhallen in Schulen am Ort.

War der TSV von seiner Gründung 1893 an bis nach dem Zweiten Weltkrieg ein reiner Turnverein, so gibt es heute daneben Abteilungen für Fußball - Bettina Krause leitet sie als eine der wenigen Frauen im Fußballsport der Region -, Ski, Tischtennis, Leichtathletik und Volleyball. Immer hat sich der Verein als Dienstleister für den Breitensport verstanden. "Die jungen Talente werden bei uns groß und wandern dann ab", sagt die stellvertretende Vorsitzende Karin Goslich. Sie freut sich, dass so viele Männer und Frauen jedes Jahr im Verein das Sportabzeichen machen. 97 Mitglieder haben es 2017 erfolgreich erworben, der TSV Tutzing hat damit prozentual die meisten Teilnehmer im Landkreis gestellt und zum zweiten Mal in Folge einen Pokal vom Deutschen Olympische Sportbund überreicht bekommen.

Gemeinsam begießen können die Sportler solche Erfolge am Würmseestadion nicht mehr. Das Sportler-Stüberl ist seit Jahren verwaist, die Gemeinde als Träger findet keinen Pächter. Momentan hat der Verein Junger Menschen im Stüberl Unterschlupf gefunden. Die Jugendlichen durften sich die Gaststätte herrichten, weil sie wegen der Sperrung des Alten Lehrerhauses in der Greinwaldstraße weichen mussten. Wie breit die Palette im TSV ist können Besucher am Wochenende 9. und 10. Juni testen. Da lädt der Sportklub den ganzen Ort mit einem vielfältigen Sport- und Spielprogramm zum Mitfeiern ein.

Unterhaltung und Information verspricht TSV-Vorsitzender Ulrich Dillmann beim Festabend am Samstag in der Würmseehalle. Der Tutzinger BR-Radiomoderator Thorsten Otto ("Mensch Otto") wird eine Talkrunde moderieren. Die St.-Josephs-Bläser spielen auf. Fahnensegnung durch Pfarrer Peter Brummer und Ehrungen stehen ebenfalls auf dem Programm. Später ist Partystimmung angesagt. Die "Drunken Sailors" treten mit einer Show aus Segelmode und Hafensound auf.

Der Festabend beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, Imbiss und Prosecco inbegriffen. Karten gibt's im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des TSV Tutzing in der Dreifachturnhalle, Bernrieder Straße 1a, mittwochs von 17 bis 18 Uhr, in der Gemeindebücherei im Rathaus, Kirchenstraße 9, bei Intersport Thallmair Ecke Hauptstraße/Traubinger Straße und in der Buchhandlung Held, Hauptstraße 70.

Die sportliche Vielfalt des TSV Tutzing wird am Sonntag bei einem Familientag im Würmseestadion, Bernriederstraße 1a, präsentiert. Alle Abteilungen des Vereins organisieren vielfältige Parcours mit Lauf- und Geschicklichkeitsspielen. Die Fußballer etwa laden zum Torwandschießen und Geschwindigkeitsmessen, bei den Skifahrern kann man auf einer Slackline balancieren. Kinder und Erwachsene gleichermaßen können von 10 bis 16 Uhr bei der Spiel- und Sportshow ihren Spaß haben. Hüpfburg, der Erwerb des Kinderturn-Papperls und die Kinder-Disco allerdings sind dem Nachwuchs vorbehalten. Zu Essen und Trinken gibt's auch vor Ort. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung ersatzlos aus.