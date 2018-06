1. Juni 2018, 16:55 Uhr 20 Jahre danach Die Erinnerung bleibt

Der Gautinger Harald Korb hat bei dem Eisenbahn-Unglück von Eschede seine Frau verloren. Trotzdem sei er ein optimistischer Mensch, der sich über jeden Tag freut, der ihm geschenkt worden ist

Von Christian Deussing, Gauting/Eschede

Rasant ziehen die Wolken am Abteilfenster des ICE 884 "Wilhelm Conrad Röntgen" am 3. Juni 1998 vorbei. Harald Korb aus Gauting hat sich vor 20 Minuten in Hannover um zwei Sitzreihen umgesetzt, um seine Beine besser ausstrecken zu können. Der Lehrer döst. Auch seine 52-jährige Ehefrau schlummert im Wagen 4 auf dem Weg zu ihrer Ferienwohnung nach Sylt. Doch um 10.59 Uhr entgleist der Intercity-Express mit 199 Stundenkilometern wegen eines Radreifenbruchs bei Eschede in Niedersachsen und prallt gegen einen Brückenpfeiler. Unter den 101 Toten ist auch Korbs Frau Gabriele - er selbst überlebt das Unglück schwer verletzt, ebenso wie weitere 87 Fahrgäste.

Zum 20. Jahrestag der Katastrophe findet an diesem Sonntag an der Unfallstelle eine Gedenkfeier mit Politikern und Bahnchef Richard Lutz statt. Auch Heinrich Löwen aus Vilshofen, dessen Frau und Tochter in dem ICE ums Leben kamen, wird als Sprecher der "Selbsthilfegruppe Eschede" eine Rede vor der Gedenktafel halten. Korb ist ebenfalls eingeladen, zuletzt war er am ersten Jahrestag des Zugunglücks dort gewesen. "Ich werde aber nicht hinreisen", erzählt der heute 72-jährige Gautinger der SZ. Das Aufsehen und die Trauerzeremonie würden ihm nicht liegen, er verarbeite das schlimme Ereignis auf andere Weise. Zigmal hat der ehemalige Studiendirektor schon die Gleisstelle sechs Kilometer vor Eschede im ICE auf der Fahrt nach Sylt passiert. "Ich war dann immer hellwach, ohne Angst zu verspüren." Nur einmal habe er den Moment schlafend verpasst, sagt er und lächelt ein wenig.

Auf langen Spaziergängen am Sylter Strand hat der Witwer innere Gespräche geführt. Die Insel liebte seine Gaby. Korb machte Fotos von Sonnenuntergängen am Meer, suchte stets ihren Lieblingsplatz an der Wattseite von Keitum auf und fotografierte farbenprächtige Blumen vor Reetdachhäusern. Er stellte einen Bildband zusammen, samt Erinnerungsprotokoll an den 3. Juni 1998. So wollte das Ehepaar eigentlich einen späteren ICE-Zug von München nach Hamburg nehmen, der war aber nahezu ausgebucht. In dem Mäppchen befindet sich ein Artikel über eine TV-Spielfilm-Doku, in der auch Korb dargestellt wird. Zudem ist eine Physik-Schulaufgabe der zehnten Klasse des Münchner Luitpold-Gymnasiums abgeheftet. Die Klausur hatte Korb im Rucksack damals verstaut und wollte sie auf Sylt korrigieren. Schon bald nach dem Unglück unterrichtete der Mathe- und Physiklehrer wieder, doch seine chronischen Schmerzen in der Schulter wurde er nicht mehr los. "Das tat besonders beim Schreiben an der Tafel weh", erinnert sich der Pensionär.

Zum zehnten Todestag hat Korb einen Gedächtnisgottesdienst in der Gautinger Pfarrkirche St. Benedikt für seine Frau ausgerichtet, die Grundschullehrerin in Großhadern gewesen war. Der gläubige Christ ist nicht verbittert, sondern dankbar für jeden neuen Tag nach dem Eschede-Unglück, der ihm geschenkt worden sei. Er hört sich häufig Predigten in München an, geht ins Theater und spaziert mit seinem Rollator durch Gauting. "Leider kann ich nicht mehr joggen oder auf dem Mountainbike in die Berge radeln", bedauert der Naturliebhaber diese Einbußen. Denn er hatte vor fünf Jahren auf der Lindauer Autobahn bei Blumenau einen schweren Unfall - und brach sich dabei einen Wirbel. Seitdem muss er oft eine Halskrause tragen. Trotzdem sei er ein "optimistischer Mensch geblieben".

Das Spielen an seiner Orgel gibt ihm Ruhe. Korb hört auch gern Beethoven, aber nicht die "Schicksalssinfonie". Kraft schöpft er aus der Sizilianischen Messe von Gounod. Er pflegt seinen Garten vor dem Reihenhaus und hat ein erworbenes ICE-Schild an die Terrassenwand montiert. "Ja, ich bin trotz Eschede weiterhin ein Eisenbahnfan", betont Korb und erhebt sich aus dem Sessel. Er zeigt nun im Keller seine Modelleisenbahn, die er mit elektromagnetischer Weichen- und Signalsteuerungen in akribischer Tüftelei aufgestellt hat. Dutzende von Zügen stehen auf den Gleisen und im Wandschrank. "Ich gehe allerdings nur noch selten in diesen Raum, was aber nichts mit dem ICE-Unglück zu tun hat", sagt Korb.

Es plagten ihn auch keine Albträume, er habe damit abgeschlossen. Die Eschede-Gedenkfeier am Sonntag werde er sich aber wohl in den Kurznachrichten ansehen. Er glaubt, dass die Bahn die richtigen Konsequenzen aus der Katastrophe gezogen hat, auch wenn der Prozess um Schuld, Verantwortung und fahrlässige Tötung gegen Geldbußen im Jahr 2003 eingestellt worden ist. Korb hat zuvor von der Bahn 30 000 Mark für den Tod seiner Frau erhalten, mit der er 26 Jahre verheiratet war. Zudem bekam der Gautinger 5000 Mark Schmerzensgeld. Diese Beträge kritisierte die Selbsthilfegruppe seinerzeit als "beschämend und unangemessen". Korb forderte auch einen "lebenslangen Freifahrtschein" vom Bahnkonzern. Dem Überlebenden wurden schließlich sechs ICE-Freifahrten nach Sylt und zurück geschenkt - und das in einem Waggon erster Klasse.