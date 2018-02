12. Februar 2018, 18:41 Uhr Gilching Mit 2,66 Promille am Steuer









Feedback

Betrunkene Autofahrerin übersieht Verkehrsinsel

Eine volltrunkene Autofahrerin hat vor dem Gewerbepark Gilching Süd die Kontrolle über ihren Umzugs-Kastenwagen verloren und ist laut Polizei am Sonntagmittag auf einer Verkehrsinsel gelandet. Als eine Streife eintraf, versuchte die Starnbergerin, das gemietete Fahrzeug auf die Staatsstraße zurück zu manövrieren - was ihr nicht gelang. Dem Beamten wurde schnell klar, warum die 48-jährige Fahrerin das Manöver nicht schaffen konnte: Ein Alkotest ergab den Wert von 2,66 Promille und das bereits zur Mittagszeit, was die Polizisten recht erstaunte. Sie nahmen die betrunkene Frau mit zur Blutentnahme auf die Wache. Den Führerschein und den Schlüssel des Leihwagens musste die Autofahrerin sofort abgeben. Gegen sie wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Bei dem Unfall im Kreisverkehr wurde allerdings niemand verletzt - und auch der Kastenwagen blieb der Polizei zufolge unbeschädigt. Den Vorfall hatte aber ein Autofahrer beobachtet und ihn der Polizei gemeldet. In deren Bericht heißt es zudem, dass dieser Unfall nichts mit den Faschingsfeiern zu tun hatte. Die Polizei weist aber daraufhin, auch im Schlussspurt der Faschingsgaudi verstärkt Alkoholkontrollen vorzunehmen. Wer zuvor zu tief ins Glas geschaut hat, muss mit Punkten, Geldbußen, Strafanzeigen und dem Verlust des Führerscheins rechnen.