11. Februar 2018, 18:04 Uhr Faschingsendspurt Tausende beim Gaudiwurm









40 Wagen starten in Krailling. Am Dienstag geht es zum bunten Treiben in Starnberg, Herrsching und Unterbrunn

Von Rainer Rutzund Michael Berzl

Angst vor Frost kennt niemand, der ein rechter Narr sein will - das zeigte sich am Wochenende beim Umzug in Krailling und Planegg, wo 40 Wagen alles bisher Dagewesene in den Schatten stellten. Unzählige Kleindarsteller, etliche Musikgruppen und Tausende Bürger jeden Alters drängelten sich am Sonntagnachmittag an der Bahnhofstraße, als sich der Zug im leichten Schneegestöber unüberhörbar näherte: Starnberger, Fürstenfeldbrucker, Oberschleißheimer, Gräfelfinger und Lochhamer, Laimer, Stockdorfer, Kraillinger und natürlich Planegger Attraktionen rollten pausenlos heran, Tausende Bonbons und andere Leckereien prasselten aufs Volk nieder, dass es eine reine Gaudi war. Anfangs wurden eher bundespolitische Themen aufs Korn genommen, gegen Ende kam doch noch die Kommunalpolitik zu Wort, und das waren die besten Wagen. Ein als Präsident Donald Trump hergerichteter Planegger Bürgermeister Heinrich Hofmann (SPD) grinste vom Wagen und gab die Parole aus: "Make Planegg great again". Dass die U-Bahn bis zum Marktplatz fahren wird in ferner Zukunft, war demnach "ein Fake". Die Planegger SPD schlug vor, die U-Bahn zum Bahnhofsplatz "mit der Seilbahn" zu verlängern, "das geht ratzfatz". Auch der "Hühner-Wellnesstempel" in Frohnloh war ein Thema, die Stockdorfer Feuerwehr widmete sich der Rettungsgasse. Manche Motive waren aber schwer oder gar nicht zu verstehen.

Bereits am Samstag wurde im Pöckinger Reitstall Pferdefasching gefeiert. Mit dabei waren die Prinzenpaare Niklas II. und Amélie I. sowie Simon I. und Franziska II. Nach einem Kranzstechen mit Parcours wurden nicht nur Geschicklichkeit und Geschwindigkeit, sondern auch das schönste Kostüm gewertet.

Nach diesem närrischen Wochenende geht der Fasching mit weiteren Umzügen und Partys in den Endspurt. Das bunte Treiben auf dem Kirchplatz in Starnberg beginnt am Dienstag um 12 Uhr. Perchalla, Wasserwacht und Schützen kümmern sich zusammen mit Annette Kienzle vom Kulturamt und Stadtrat Winfried Wobbe um Organisation und Verköstigung. Gegen 14 Uhr treten die "One Million Dollar Girls" auf, später kommen Prinzenpaare und Garden. Die Wittelsbacher Straße ist von 12 bis 19 Uhr zwischen Bahnhofsplatz und Ludwigstraße für den Verkehr gesperrt.

Auf der Bahnhofstraße in Herrsching findet am Dienstag von 14 bis 18 Uhr ein Faschingstreiben statt, das Ruth Merkhoffer und Anna-Christine Vielhaber vorbereitet haben. Im Gaudiwurm, der um 15 Uhr bei der Feuerwehreinfahrt startet, dürfen Fahrräder, Leiterwagen oder Schubkarren mitfahren, Autos aber nicht.

Der Gaudi-Umzug durch Unterbrunn mit zum Teil aufwendig dekorierten Wagen beginnt am Faschingsdienstag um 14 Uhr. Die Zuschauer dürfen auch diesmal ein paar närrische Kommentare zur großen Politik in Berlin und zum kommunalpolitischen Geschehen in Gauting erwarten. Am Abend wird dann in der Mehrzweckhalle Kehraus gefeiert.

An diesem Montag findet in der Pöckinger Turnhalle der Burschenball statt, der um 20 Uhr beginnt. Dort spielt die Band Mercuries, außerdem sind Auftritte der Burschenschaft und der Tanzgruppe Dancing Mania angekündigt. Einlass ab 16 Jahren. Die Garden des Pöckinger Faschingsclubs tanzen am Dienstag noch einmal von 15 Uhr an zum Rucki-Zucki und zum Kehraus mit Prinzenbeerdigung.

Die Prinzengarde der Perchalla kommt am Dienstag zum Faschingsnachmittag im Haus Peter und Paul in Seefeld. Außerdem ist der Radiomoderator Jürgen Kaul als DJ angekündigt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.