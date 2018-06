13. Juni 2018, 12:06 Uhr Einsatz geht weiter Polizeitaucher suchen nach vermisstem Angler im Pilsensee

Das leere Boot des Mannes war am Dienstag ans Ufer getrieben worden. Die Suche mit 40 Rettern und zwei Hubschraubern musste am Abend wegen des Gewitters abgebrochen werden.

Polizeitaucher suchen seit Mittwoch im Pilsensee nach einem vermissten Angler. Eine Urlauberin hatte am Dienstagnachmittag ein leeres Boot entdeckt, das am südlichen Ende des Sees mit laufendem Motor ans Ufer getrieben worden war und rief per Notruf nach Hilfe. Zuvor hatte sie beobachtet, wie ein Fischer mit diesem Boot auf und ab gefahren war. Darin wurden einige Wertgegenstände gefunden, die darauf hinweisen, dass es sich bei dem Vermissten laut Polizei um einen 67-jährigen Mann aus Seefeld handeln könnte.

Wasserwacht und Feuerwehr hatten am Dienstag sofort nach der Mitteilung der Urlauberin eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet. Nach Angaben von Einsatzleiter Ludwig Zitzelsberger waren daran etwa 40 Einsatzkräfte, die Schnelleinsatzgruppen aus Seefeld und Grafrath sowie drei Rettungsboote und zwei Hubschrauber mit Wärmebildkameras beteiligt. Wegen des herannahenden Gewitters musste die Suche aber ergebnislos abgebrochen werden. "Da blieb uns keine andere Wahl, wenn wir uns nicht selbst in Gefahr bringen wollten", erklärte Zitzelsberger.

Nun ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Nach so langer Zeit sei nicht mehr von einer erfolgreichen Rettung auszugehen, heißt es in einer Mitteilung der Wasserwacht-Ortsgruppe Pilsensee.