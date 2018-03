7. März 2018, 10:13 Uhr Breitbandausbau Schnelle Verbindung zum weltweiten Netz

Vor zehn Jahren haben die Arbeiten am Glasfasernetz im Landkreis begonnen. "Wir sind gut aufgestellt", sagt der Chef der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung. Nun geht es aber um die letzten Meter bis ins Haus.

Von Otto Fritscher, Starnberg

Es geht um "die Gleichwertigkeit der Lebensräume", wie Landrat Karl Roth sagt. In diesem Fall also darum, dass möglichst alle Haushalte möglichst überall im Landkreis - ob im Zentrum von Starnberg oder auf Gut Arzla - mit hohen Bandbreiten und damit schnellen Internet-Verbindungen versorgt sind. Ein Thema, das die Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung (Gwt) im Landkreis nun seit fast genau zehn Jahren beschäftigt. "Wir sind mittlerweile gut aufgestellt", sagt deren Chef, Christoph Winkelkötter. Die Gwt hat es in die Hand genommen, den Ausbau des Glasfasernetzes in den 14 Landkreis-Kommunen zu bündeln und voranzutreiben. Dafür hat sie sich viel Lob von Bürgermeistern, aber auch von Unternehmen eingehandelt. "Eine Breitband-Anbindung ist heutzutage ein wichtigerer Standortfaktor für viele Unternehmen als die Höhe der Gewerbesteuer", sagt Winkelkötter.

Wie sieht es denn nun in den einzelnen Gemeinden aus? Das hängt davon ab, welche Messlatte - sprich Bandbreite - zugrunde gelegt wird. Bei einer Geschwindigkeit von 30 Megabit pro Sekunde sieht die Versorgung natürlich besser aus als bei 50 Megabit pro Sekunde - dies ist allerdings der Wert, den der Bund propagiert. Jedoch können auch beim Bund im Großteil der Fälle Fördermaßnahmen nur greifen, wenn die Versorgung unter 30 Megabit pro Sekunde liegt. Legt man 50 Megabit pro Sekunde als Schwelle fest, dann wird bereits in sieben Gemeinden des Landkreises ein Versorgungsgrad von 75 bis 95 Prozent der Haushalte erreicht. Mit dieser Geschwindigkeit lässt es sich zeitgleich fernsehen, ein Film herunterladen, telefonieren und surfen. Dies ist in mehr als Dreiviertel aller Haushalte in Starnberg, Gauting, Krailling, Gilching, Pöcking, Andechs und Herrsching möglich. In vier anderen Gemeinden sind es 50 bis 75 Prozent der Haushalte, die 50 Megabit pro Sekunde erreichen: in Feldafing, Tutzing, Seefeld und Wörthsee.

Am schlechtesten sieht es am Ostufer des Starnberger Sees, in Berg, und im Westen des Landkreises, in Weßling und Inning, aus: Nur zehn bis 50 Prozent der Haushalte können hier 50 Megabit pro Sekunde im Breitbandnetz erreichen. In Weßling und Inning baut die Telekom gerade viele Ortsbereiche aus, so dass hier bald eine bessere Versorgung erreicht wird - wenn man Kunde der Telekom ist. In Berg hat die Gemeinde wieder das Förderprogramm für den Ausbau der unterversorgten Bereiche gestartet - auch hier ist bald Verbesserung in Sicht. Die Schlusslichter in der Region stellen zwei Gemeinden am Ammersee-Westufer dar: Utting und Schondorf. Hier sind es weniger als zehn Prozent der Haushalte, die in den Genuss des schnellen Internets kommen können.

Nun gibt es also ein neues, drittes Förderprogramm, das aus Bundesmitteln gespeist wird. Das Ziel: Erstellung eines Masterplans, der den Ausbau der Breitbandnetze bis zu einem Übergabepunkt vor der Haustür koordiniert. Mit solchen Hausanschlüssen aus Glasfaser hätten dann die alten Kupferkabel, die auf der sogenannten letzten Meile verlegt sind, ausgedient. Es wären in Zukunft noch weit höhere Bandbreiten möglich. Die Gwt hat die Gemeinden gebeten, bei Bauarbeiten auf Straßen und Wegen gleich Leerrohre für Glasfaserkabel zu verlegen und Geld für diese Tiefbaumaßnahmen zur Verfügung zu stellen. "Es geht um die Erstklassigkeit und Zukunftsfähigkeit des Landkreises", heißt es in einem Schreiben der Wirtschaftsförderung an die Gemeinde Krailling.

Die ersten Glasfaser-Stränge wurden im Landkreis bereits in den Neunzigern verlegt. Etwa von Kabel-Deutschland, heute eine Tochter von Vodafone, und auch der Telekom. Diese hat große Gebiete in vielen Gemeinden, etwa in Starnberg, Gauting, Tutzing und in ganz Oberpfaffenhofen, bereits in Eigenregie mit Glasfaserkabeln versorgt - überall dort, wo sie sich genügend Kunden erhofft. M-Net, ein Tochterunternehmen der Münchner Stadtwerke, war in Pöcking, Unering und Drößling aktiv.

Nun tritt mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser erstmals ein Konkurrent im Landkreis auf den Plan. In Inning und Wörthsee will das Unternehmen Fuß fassen, hat den Gemeinderäten entsprechende Angebote unterbreitet, Glasfaseranschlüsse quasi bis in die jeweiligen Gebäude zu legen. Die Bedingungen lauten: Sollten die Gemeinden Grundstücke für einen Hauptverteiler zur Verfügung stellen und sollte ein ausreichender Prozentsatz der Haushalte - man hört von 40 Prozent - einen Vorvertrag abschließen, "können wir loslegen", sagt ein Vertreter der Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe jüngst im Wörthseer Gemeinderat. Die Hausanschlüsse wären dann für die Kommunen kostenlos. Das Problem: Die Telekom war zumindest in Wörthsee schon da - die Gehwege müssten nochmals aufgerissen werden. Wörthsee würde dann allerdings über das modernste Glasfasernetz verfügen. Ein Beschluss wurde - wie in Inning auch - dazu aber noch nicht gefasst. Winkelkötter will sich zwar nicht über einzelne Unternehmen äußern, nur so viel: "Wir waren mit der Telekom und M-Net bisher sehr zufrieden. Aber Konkurrenz schadet nicht."

Christoph Winkelkötter treibt seit zehn Jahren den Ausbau des Glasfasernetzes im Landkreis voran. Der Chef der Wirtschaftsförderung ist überzeugt, dass dies ein wichtiger Standortfaktor ist. (Foto: Georgine Treybal)

Wie viel Geld die Gemeinden bislang in den Ausbau des Breitbandnetzes gesteckt haben? Allein im Rahmen des zweiten Förderprogramms im Jahre 2014, das der damalige bayerische Wirtschaftsminister Martin Zeil auf den Weg gebracht hatte, investierten die Gemeinden fast 2,5 Millionen Euro, an Zuschüssen flossen allerdings fast 1,6 Millionen Euro wieder zurück in die Gemeindesäckel. Bereits beim ersten Förderprogramm in den Jahren 2008 bis 2011 hatten die Landkreis-Kommunen fast vier Millionen Euro für den Breitband-Ausbau verbuddelt, wovon aber nur knapp 1,3 Millionen Euro an Zuschüssen zurückkamen. Beim nun angelaufenen dritten Förderprogramm für die Erstellung des Masterplans beträgt der Höchstbetrag der Zuschüsse 50 000 Euro.

Das Ziel: Fibre to the building - also Glasfaser bis ins Haus. Eine Aufgabe, schätzen Experten, für die nächsten zehn bis 20 Jahre. Alle Landkreis-Gemeinden haben auf Koordination der Gwt hin bereits Förderanträge gestellt. Wie geht es nun weiter? Nun sollen laut Winkelkötter kleine Weiler wie etwa der Starnberger Ortsteil Fercha angeschlossen werden. Dort gab es bislang keinen Kabelverzweiger - einen grauen Kasten mit Glasfaseranschluss, von dem aus die Hausanschlüsse verlegt werden - am besten ebenfalls gleich in der modernsten Technik. Und: Bis Ende 2019 sollen alle Haushalte zumindest mit 30 Megabit pro Sekunde-Anschlüssen versorgt sein. In einzelnen Bereichen, in denen etwa die Telekom auf der letzten Meile eine spezielle Technik einsetzt, sind aber auch Surf-Geschwindigkeiten von 100 Megabit pro Sekunde schon jetzt möglich.

Der Netzausbau ist oftmals "ein riesiger logistischer Aufwand", sagt Winkelkötter. Und die Leitungen verlaufen nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Unering und Drößling sind mit einem Glasfaserkabel ans Netz angeschlossen, das beim ehemaligen Bahnhof Mühltal beginnt - weil neben der S-Bahn Glasfaserstränge verlaufen.

Immer wieder rufen bei Christoph Winkelkötter Unternehmen, aber auch Bürger an, und beschweren sich, dass sie nicht die Surf-Geschwindigkeit erreichen, die sie eigentlich laut Netzausbau haben sollten. "In diesem Fall hilft es oft, den Provider zu wechseln", rät Winkelkötter.