25. Mai 2018, 17:40 Uhr Berg Zwei Millionen Euro Schaden nach Großbrand in Handwerkerhof Manthal

Die Ermittler rätseln weiter über die Ursache des Feuers. Auf Brandstiftung gebe es derzeit keine Hinweise.

Auch nachdem eine Spezialistin der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck in Zusammenarbeit mit dem Gutachter einer Versicherung den Brandort in Augenschein genommen hat, bleibt die Ursache des Großfeuers im Manthaler Handwerkerhof vorerst ungeklärt. Aufgrund des enormen Zerstörungsgrades ließen sich noch keine belastbaren Aussagen über den Ausbruch des Brandes treffen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ingolstadt auf Nachfrage.

Ein technischer Defekt sei weder auszuschließen, noch eindeutig nachzuweisen, "Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es derzeit nicht". Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Nach einer ersten Schätzung der Polizei belaufe sich der beim Brand entstandene Gesamtschaden auf rund zwei Millionen Euro.