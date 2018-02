5. Februar 2018, 17:45 Uhr Aus Rentabilitätsgründen Post in Gauting schließt









Wo die Kunden in Zukunft ihre Briefe oder Pakete abgeben und ihre Bankgeschäfte erledigen können, ist völlig offen.

Von Astrid Becker , Gauting

Ärger wegen der ungewissen Öffnungszeiten der Post in Gauting gibt es schon lange. Doch nun steigert sich dieser Ärger in blanke Empörung. Denn die Postbank als Filialbetreiber hat beschlossen, den Standort am Bahnhofsplatz zu schließen. Für die Bürger der Gemeinde ist dies fatal. Denn, wo sie in Zukunft Briefmarken kaufen, Briefe oder Pakete abgeben können, ist völlig offen. Die Post sucht zwar nach einem neuen Kooperationspartner im Einzelhandel, ist aber noch nicht fündig geworden. Noch schlimmer trifft es die Kunden der Postbank: Finanzgeschäfte am Schalter werden sie künftig wohl nicht mehr vor Ort erledigen können.

Ein Sprecher der Postbank begründet diese Entscheidung mit fehlender Wirtschaftlichkeit in Zeiten der Digitalisierung. Der Markt habe sich verändert und damit auch das Verhalten der Kunden. Dem begegne die Postbank unter anderem dadurch, "dass wir für unsere Kunden unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten entwickeln", so der Postbank-Sprecher auf Anfrage der SZ. Wann der Standort am Bahnhofsplatz endgültig geschlossen wird, steht seinen Aussagen zufolge noch nicht fest: "Das hängt von mehreren Faktoren ab." Postkunden wollen allerdings, Facebook-Posts zufolge, in der Filiale selbst als Termin Mitte bis Ende März genannt bekommen haben.

Auch Bürgermeisterin Brigitte Kössinger hat davon gehört. Konkrete Informationen dazu habe sie von der Postbank nicht erhalten - was sie verärgere, sagt sie. "Die Entscheidung kommt für uns zu früh." Möglich wäre die Integration einer Filiale in den geplanten Supermarkt im Bahnhof gewesen. Doch bis dieser realisiert werden könne, werde es wegen des anstehenden Bürger- und Ratsbegehrens dauern - bis frühestens 2019/2020, sagt sie. Die Bürgermeisterin sieht es für die Post als schwierig an, im Einzelhandel im Zentrum der Gemeinde geeignete Flächen für eine Filiale zu finden: "Die Geschäfte dort sind ja alle recht klein und ausreichend Lagerfläche für Pakete und dergleichen muss vorhanden sein." Kössinger hofft vor diesem Hintergrund darauf, dass die Postfiliale - jenseits der Bank - am bisherigen Standort weiter betrieben wird und zwar so lange der Mietvertrag mit der Postbank noch läuft. Das sind ihr zufolge noch drei Jahre. Dann wolle der Immobilieneigentümer das jetzige Gebäude abreißen und stattdessen Wohnungen bauen. Alternativ von diesem Standort sieht sie nur noch Chancen auf eine Postfiliale in einem Bekleidungsdiscounter am Hauptplatz oder in dem neuen Bio-Supermarkt, der in das Erdgeschoss im Neubau auf dem Grill-Grundstück einziehen soll: "Ob das allerdings den Vorschriften entsprechend zentral genug ist, weiß ich nicht."

Tatsächlich werden an einen neuen Kooperationspartner, wie die Post ihre Agenturen nennt, verschiedene Anforderungen gestellt. Wie Postsprecher Klaus-Dieter Nawrath sagt, muss genug Fläche vorhanden sein, um Pakete unterzubringen und den Postschalter zu integrieren. Ausreichend Parkplätze müssen außerdem zur Verfügung stehen. Die Lage der Filiale müsse zentral sein, "im Umfeld von Geschäften, in denen der Kunde Dinge des täglichen Bedarfs" erledige, sagt er. Nawarath verweist in diesem Zusammenhang auf die Postuniversaldienstleistungsverordnung. Ihr zufolge muss eine Postfiliale für alle Bürger in einer Distanz von 2000 Metern zu erreichen sein. "Zudem sind wir zu einem nahtlosen Übergang verpflichtet", sagt er. "Es muss sich niemand sorgen, künftig seine Briefe oder Pakete nicht mehr abgeben zu können." Eines allerdings schließt er aus. Bankgeschäfte werden die Gautinger in der neuen Agentur nicht abwickeln können.