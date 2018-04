24. April 2018, 18:43 Uhr Starnberg Geldbeutel taucht nach 18 Jahren aus See auf

Dass ihr Geldbeutel noch einmal im eigentlichen Wortsinne auftaucht, damit hat die Besitzerin wohl nicht mehr gerechnet. Der heute 35-Jährigen fiel vor 18 Jahren bei einem Schulausflug im Boot ihr Portemonnaie in den Starnberger See. Nun entdeckte ein Polizeitaucher bei einer Übung einen merkwürdigen Gegenstand in zwölf Metern Tiefe - die Geldbörse. Darin: der damals gerade erworbene Führerschein, Ausweis und Fahrzeugschein. Die Frau lebt mittlerweile in Franken. Da sie derzeit Verwandte in Starnberg besucht, holte sie den Fund selbst ab.