28. Februar 2018, 22:05 Uhr Starkbieranstich Ohne Horst, ohne Mama

Luise Kinseher verkündet ihren Abschied vom Nockherberg

„Ihr müsst halt ab jetzt ohne mich zurechtkommen“: Luise Kinseher als Mama Bavaria. (Foto: Stephan Rumpf)

Viel hatten sie ihr zugetraut, ihrer Mama Bavaria. Dass sie ihre Kinder, die bayerischen Politiker, recht freundlich herwatscht, schimpft und mit Herzlichkeit gespickte Gemeinheiten verteilt. So hat es die Kabarettistin Luise Kinseher die vergangenen Jahre in ihrer Salvatorrede gehalten. Was sie dieses Mal aber verkündet, damit hat niemand gerechnet: Kinseher geht. Ihr achter Auftritt auf dem Nockherberg sollte ihr letzter sein. Sie sagt es ganz am Schluss ihrer Rede, an Horst Seehofer gewandt, der ja auch abtritt, als Ministerpräsident: Gute Eltern wüssten, wann es Zeit ist loszulassen. Und das sei nun bei ihr der Fall - auch wenn sie verspricht: "Ich bleibe immer eure Mama." Das Publikum verabschiedet und feiert sie stehend.

Das war nicht immer so: Oft hat Kinseher Kritik einstecken müssen für ihre Rede. Mal hieß es: zu lasch. Mal hieß es: zu böse zu Frauen. Er habe sie ja nie so kritisch beurteilt, sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter am Mittwochabend. Heute aber habe sie "genau die Balance gefunden, die alle von ihr erwarten". Auch Bürgermeister Josef Schmid lobt, er habe soeben Kinsehers beste Rede gehört. Auch wenn es "ein bisserl viel Söder-Seehofer" gewesen sei - "da hätte man mehr machen können".

Tatsächlich hat sie sich in ihrer Rolle als Mama Bavaria in weiten Teilen dem Verhältnis des amtierenden und des gefühlten Ministerpräsidenten gewidmet, wie sie es nennt, also Seehofer und Markus Söder. "Wenn der Horst tatsächlich aufhört, dann ist für mich auch eine gute Zeit", sagt Kinseher. Eine gemeinsame Gesprächstherapie in der Toskana bietet sie ihm noch an. "Wir haben ja vieles aufzuarbeiten." Der nimmt gerne an: "Ja, diese Therapie wird sicher sehr interessant."

"Ein furioses Finale", findet Söder. Und Paulaner-Chef Andreas Steinfatt bestätigt das Ende von Mama Bavaria sichtbar gerührt unmittelbar nach der Rede. "Es war ein fulminanter Abgang und ihre Art, das bekannt zu geben." Steinfatt macht deutlich, dass er gerne mit Kinseher weitergemacht hätte - gerade jetzt, nach dieser Rede. "Das Spiel mit den Politikern im Publikum, das sie heute zum ersten Mal so gemacht hat, war großartig." Der Brauerei-Chef wusste natürlich schon vor der Rede von Kinsehers Absicht - seit wann, darüber schweigt er. Und auch darüber, wie es im nächsten Jahr weitergehen könnte. Am Mittwochabend gibt es von Steinfatt erst mal nur ein Achselzucken.

Kinseher selbst sagt später: "Ich wollte alle überraschen." Sie habe nicht "uralt" werden wollen mit ihrer Rolle. Und außerdem: Acht Jahre lang sei sie jetzt als Nockherberg-Rednerin aufgetreten. Nur einmal weniger als der Rekordhalter Walter Sedlmayr.