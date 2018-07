17. Juli 2018, 18:56 Uhr Stadtratsantrag FDP: Brienner Straße soll Einbahnstraße werden

Die Brienner Straße soll komplett zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Westen werden. Das fordert die Rathaus-FDP per Dringlichkeitsantrag für den Kreisverwaltungsausschuss am kommenden Dienstag. In der Sitzung will die Verwaltung einen anderen Vorschlag für die Prachtmeile vom Stadtrat absegnen lassen: eine sogenannte "unechte Einbahnstraße", bei der keine klassische Einrichtungsbeschilderung montiert wird, sondern lediglich ein Zufahrtsverbot vom östlichen Ende her (mit einer Ausnahme für Busse). Diese Variante hätte den Vorteil, dass die Parkhäuser im Kreuzviertel besser angebunden blieben, da die Autofahrer weiter vom Amiraplatz zum Maximiliansplatz durchfahren können und zudem die Nacht- und Touristenbusse nicht eingeschränkt werden. Dies hält die FDP für verzichtbar.

Die Busse könnten in einer Fahrtrichtung auch auf den parallel verlaufenden Altstadtring verlegt werden, die Garagen seien auch auf anderen Wegen erreichbar. Die Liberalen halten zudem den von der Verwaltung geplanten Umbau der Straße für unnötig. Auch dürften keine Parkplätze wegfallen.