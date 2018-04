27. April 2018, 18:50 Uhr Stadtrat Wirbel im Windschatten

Die Rathaus-SPD ruht sich gerne hinter ihrem Oberbürgermeister aus, nun hat sie sich selbst zerlegt - schlechte Voraussetzungen für die Kommunalwahl 2020. Gut für die Truppe, dass sie jetzt mal in Klausur geht

Von Heiner Effern

Es fügt sich, dass sich die Stadträte der SPD am ersten Maiwochenende zurückziehen, sich ganz auf sich selbst konzentrieren wollen. Am Freitag und Samstag werden sie in Klausur gehen. Das Treffen war schon länger geplant, um Architektur und Mobilität sollte es gehen. Nun sind ernsthafte Gespräche im internen Rahmen aber noch viel dringender nötig, als selbst pessimistische Genossen noch vor einer Woche geglaubt hätten. Die Fraktion muss ein Schlamassel aufarbeiten, das sie am Montag mit geradezu chirurgischer Präzision angerichtet hat. Es stritten sich nicht nur zwei Kandidaten um den Chefposten, das gab es auch schon vor zwei Jahren. Die Stadträte schafften es, durch ein Patt im ersten Wahlgang keinem der beiden ihr Vertrauen zu schenken, weder dem Amtsinhaber Alexander Reissl noch seinem Herausforderer Christian Müller. Das Endergebnis der Wahl zeichnet ein sehr ehrliches, aber auch desaströses Bild der Fraktion: Ein großer Teil wollte keinen der beiden haben, die nun zwei Drittel ihrer Spitze bilden.

Denn nach dem Schock über das erste Wahlergebnis wurde die Sitzung unterbrochen. Es soll ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Reissl und Müller gegeben haben, woraufhin letzterer im zweiten Wahlgang zurückzog und als Vize kandidierte. Reissl bleibt also Chef und der bisherige Vize Christian Vorländer verzichtete auf eine Kandidatur um seinen Posten, um der Fraktion eine weitere Zerreißprobe zu ersparen. Müller erhielt dann als einziger Bewerber ein Ergebnis, das den ganzen Ärger der Fraktion über die Situation ausdrückte: Nur 14 der 24 Mitglieder stimmten für ihn. Viel Redestoff für nur zwei Tage Klausur.

Dabei sollte die Wahl des Fraktionsvorstands auch ein Aufbruch sein: Mit diesem Team will die Rathaus-SPD in die Kommunalwahl 2020 gehen. Nun steht einer an der Spitze, den alle ob seiner Fachkenntnis, seiner Schlagfertigkeit und seiner Rhetorik schätzen, dessen sie aber auch müde sind wegen seiner dürftigen Kommunikation und seiner manchmal rüden Art. Dazu nervt Reissl die linke Seite seiner Fraktion, weil er mit Autofahrern und der CSU mehr anfangen kann als mit kostenlosen Kitaplätzen oder Radwegen. Diese sozialen oder ökologischen Positionen vertritt Müller als Sozialsprecher seiner Fraktion viel mehr, doch die strategische Arbeit als Generalist an der Spitze trauten ihm wiederum nicht zu viele zu.

Oberbürgermeister Dieter Reiter gibt sich nach außen gelassen. Die wackelige Statik der SPD-Fraktion aber beunruhigt ihn offenkundig. (Foto: Lukas Barth)

Man könnte nun meinen, eine solch zerstrittene Fraktion würde den Oberbürgermeister nerven. Schließlich lässt der immer wieder durchblicken, dass er seine Stadträte prinzipiell ein wenig lasch findet. Doch diesmal gibt sich Dieter Reiter (SPD) zumindest nach außen hin völlig gelassen. Das Ergebnis der Wahl sei ungewöhnlich und überraschend, aber keinesfalls dramatisch, sagt er. Es sei halt noch ein bisschen knapper ausgefallen als bei der Wahl vor zwei Jahren. Damals war Hans Dieter Kaplan gegen Reissl angetreten und hatte als Kandidat ohne große Hausmacht schon neun von 22 Stimmen erhalten. Nun müsse sich die Fraktion auf dem Seminar aussprechen, sagt Reiter. "Mir ist nicht bange, dass das gelingt." Danach gelte es, Personaldebatten zu beenden und mit Inhalten geschlossen in den Wahlkampf zu gehen. Man müsse den Münchnern sagen: "Was habe ich davon, dass ich 2020 die SPD wähle?"

Das klingt nun schon sehr parteisoldatisch, was Reiters Sache sonst gar nicht ist. Er hat sogar etwas von "Aufbruchstimmung" gesagt, die von den jüngsten Stadtparteitagen ausgegangen sei. Wenn man weiß, wie sehr der OB zu einer Spitze oder einem flapsigen Kommentar neigt, wenn er sich wohl und sicher fühlt, dann kann man solch staatstragende Worte durchaus als Zeichen erkennen, dass ihn die wackelige Statik der Fraktion nicht unbesorgt lässt. Besonders da er als Mitglied der Fraktion und damit auch als Mitwähler am Montag entweder die brisante Lage falsch eingeschätzt hat oder die Situation einfach laufen ließ, weil er an Reissls Sieg nicht zweifelte.

Für die Landtagswahl im Oktober macht das die Genossen noch nicht nervös. Die Münchner Kandidaten müssen individuell um Stimmen kämpfen, dann kommen die meisten schon in den Landtag, so heißt es. Doch die Kommunalwahl 2020 könnte enorm schwierig werden, so dass es einer Kraftanstrengung der gesamten Partei bedarf, als stärkste Fraktion daraus hervorzugehen. Das ging schon bei der Stadtratswahl 2014 Mal schief, als die CSU knapp vorne lag. Dabei muss es der SPD nicht nur darum gehen, mit einer geeinten Fraktion in den Wahlkampf zu gehen, sondern auch als geeinte Partei. Oberbürgermeister Reiter wird seinen Wahlkampf als Person machen. Die Stadtratsfraktion fährt derzeit mehr in dessen Windschatten, als dass sie Tempo macht. Und dann ist da auch noch die Partei, die Münchner SPD, die gerne für alle die Linie vorgeben würde und deshalb auch mal in die andere Richtung losfährt.

24 Stadträte stellt die SPD - so viele wie auch die CSU. Die hatte nach der Wahl 2014 sogar 26 Stadträte, zwei von ihnen aber verließen die Fraktion. Im Rathaus regieren CSU und SPD gemeinsam.

Bei ihrem jüngsten Parteitag etwa forderte sie wieder einmal mit großer Mehrheit, im Programm für die Landtagswahl die dritte Startbahn für den Flughafen grundsätzlich abzulehnen. Reiter jedoch befürwortet diese, sieht nur derzeit den Bedarf als nicht gegeben. Dafür setzte der OB in der Fraktion mit massivem Einsatz durch, dass die Gebühren für Kitas erlassen oder gesenkt werden sollen. Diese soll mehr Begeisterung für die Schwierigkeiten bei Details als für die Idee an sich gezeigt haben. Herauskam ein Modell mit einer Grenze für Gebührenfreiheit von 50 000 Euro, die Reiter selbst zu niedrig ist - und darüber mehrere Staffelstufen mit Einkommensnachweisen.

Das hätte ein großer politischer Erfolg werden können, der längere Zeit nachwirkt. Doch die Wahl in der Fraktion überlagert nun wieder die Sachthemen. Auch die Debatte über Kultur und Mobilität in der Fraktionsklausur, die nun die ärgsten persönlichen Verletzungen lindern soll. Gut möglich, dass dort die nächste Machtverschiebung in Gang kommt. Die Wahl am Montag hatte nämlich auch eine eindeutige Siegerin: Die nach außen leise, nach innen integrative Stadträtin Verena Dietl wurde als stellvertretende Vorsitzende mit 23 von 24 Stimmen wiedergewählt. Das könnte sie durchaus als Mandat begreifen, künftig deutlich mehr den Kurs der Fraktion zu bestimmen als bisher.