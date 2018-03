21. März 2018, 18:52 Uhr Stadtrat IT-Referent Bönig tritt Amt offiziell an

Der neue IT-Referent Thomas Bönig hat am Mittwoch seinen Amtseid abgelegt und ist damit offiziell Mitglied der Stadtregierung. Tatsächlich hat er seine Position schon zum 1. März angetreten. Bönig soll die Computertechnik der Stadt für die Zukunft fit machen. Dafür wurde eigens ein neues Referat geschaffen, das er gerade aufbaut. Etwa 100 Leute würden ihm bereits zuarbeiten, sagt Bönig. Er wisse, dass die städtische IT zuletzt "unter Feuer" gestanden sei. Doch eine erste Bestandsaufnahme habe ergeben, dass "viel Substanz" vorhanden sei. Nun gelte es, die Organisation des neuen Referats mit der Eingliederung verschiedener Abteilungen und Gesellschaften abzuschließen. Gleichzeitig müsste die Basis für eine schlagkräftige Computertechnik intern wie für den Umgang mit den Bürgern gelegt werden. Deshalb bereitet Bönig derzeit einen Grundsatzbeschluss vor, der im Stadtrat Anfang Juni verabschiedet werden soll. Damit kommt er einer Forderung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach, der die Schaffung des neuen Referats maßgeblich vorangetrieben hat: "In dem Grundsatzbeschluss muss stehen, wo es hingehen soll, was wir für eine moderne IT und die Digitalisierung benötigen."