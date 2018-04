16. April 2018, 18:57 Uhr Stadtrat FDP und Hut: Mattar bleibt Fraktionschef

Die Stadtratsfraktion von FDP und Hut hat turnusgemäß ihren Vorstand neu gewählt. An der Spitze bleibt als Vorsitzender für weitere zwei Jahre Michael Mattar. Der selbständige Unternehmensberater wurde ebenso einstimmig gewählt wie seine Vertreterin Gabriele Neff. Die Fraktion besteht aus fünf Mitgliedern. Vier gehören der FDP an, seit Thomas Ranft vor etwa einem Jahr von den Piraten zu den Liberalen gewechselt ist. Das fünfte Mitglied ist Wolfgang Zeilnhofer von der Initiative Hut. "Wir setzen als Fraktion wie in der Vergangenheit auf Teamarbeit und werden unsere erfolgreiche Oppositionsarbeit der vergangenen Jahre fortsetzen", kündigte Mattar an.