Geschäftshaus am Dom: Historische Spuren

Eine weitere Großbaustelle in der Altstadt kündigt sich an: Ein gesamter Block zwischen dem Rathaus und dem Dom soll abgerissen werden. Die Traditionsgaststätte Andechser am Dom verschwindet und das Geschäftshaus mit der Parfümerie Douglas an der Weinstraße. Der FC Bayern will in dem Neubau eine Fußball-Erlebniswelt eröffnen; in den Komplex soll auch wieder eine Gaststätte kommen. Das Gebäude wird mit seiner geplanten Fassade im Erscheinungsbild einen besonderen Akzent setzen, den man so bei Neubauten in der Innenstadt nicht kennt. Mit einem speziellen handwerklichen Verfahren werden Ornamente in den Putz gekratzt. Diese nehmen Bezug auf die reich dekorierten Fronten der Vorgängerbauten an dieser Stelle. Bei den Fachleuten der Stadtgestaltungskommission kam es gut an, das man an der neuen Architektur die historischen Spuren ablesen kann. Andere Experten weisen aber auch auf eine schwierige Gratwanderung hin. Mit einem solchen Konzept könne man schnell in den Kitsch abgleiten.