8. Juni 2018, 17:50 Uhr Feiern im Juni Programm für den Stadtgeburtstag steht

Mitte Juni feiert München seinen 860. Geburtstag. Wegen Bauarbeiten gibt es einige Änderungen. Ein Höhepunkt: Auch der Oberbürgermeister spielt mit seiner Band.

Von Franz Kotteder

Man kann nicht behaupten, dass die Feier des Münchner Stadtgeburtstags eine Veranstaltung der großen Überraschungen ist. Es gibt am dritten Juniwochenende alljährlich drei Showbühnen, einen großen Biergarten, ein Handwerkerdorf am Odeonsplatz, einen Trachtenmarkt und eine Mittelalterstadt sowie einen Programmschwerpunkt mit Folkmusik namens "Irish - Bayerisch", der ein bisschen notdürftig mit der Missionierung Bayerns durch irische Mönche begründet wird.

Dieses Mal, am 16. und 17. Juni, ist aber vieles anders, wie der Zweite Bürgermeister Josef Schmid (CSU) am Freitagmittag bei der Vorstellung des Programms zum 860. Stadtgeburtstag im Presseclub verkünden konnte. Weil das Ruffinihaus saniert wird, kann der Rindermarkt nämlich nicht für das Fest genutzt werden, und so muss "Irish - Bayerisch" zum Richard-Strauss-Brunnen neben der St.-Michaels-Kirche ausweichen. Dort aber gibt es gleich "einen Höhepunkt", so Schmid: "Am Samstag um 17.15 Uhr spielt dort der Oberbürgermeister!" Tatsächlich steht im Programmheft "Oberbürgermeister Dieter Reiter & Band". Josef Schmid spielt übrigens selbst und sehr schmissig Schlagzeug, in seiner Band Munich Black Pack. Die tritt allerdings beim Stadtgeburtstag nicht auf, vielleicht hatte sie Bedenken, in Reiters Vorprogramm verheizt zu werden.

Ebenfalls am anderen Ort finden diesmal am Samstag die Tanzkurse mit der "Münchner Française" und bayerischen Volkstänzen statt. Der Alte Rathaussaal bekommt nämlich eine Lüftungsanlage, und deshalb ziehen die Tänzer ins Neue Rathaus und in den dortigen Großen Sitzungssaal um. "Eine schöne Abwechslung", findet Schmid, der den Saal von langen Sitzungen bestens kennt. Am Sonntagmittag darauf findet hier erstmals ein gemeinsames Chorsingen für alle unter dem Titel: "Go Sing Choir - Singen, wo der Stadtrat tagt", statt. Um 15.30 Uhr folgt dann der große Auftritt auf der Bühne am Marienplatz. Dort ist wie immer an beiden Tagen volles Programm, unter anderem mit den Roaring Zucchinis, der Högl Fun Band, dem Münchner Kneipenchor und den Wuidara Pistols. Am Sonntag um 15 Uhr werden hier vom Bürgermeister persönlich die Gewinner von zehn mal zwei Sitzplätzen für die Ratsbox im Schottenhamelzelt beim Anzapfen für die Wiesn verlost. Bewerben kann man sich für die Verlosung noch bis Donnerstag, 14. Juni, 19.30 Uhr, in der Stadtinformation im Rathaus.

Zu den beliebten Attraktionen zählt auch das Handwerkerdorf, bei dem sich diesmal die Zimmerer-Innung vorstellen darf. Sie feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen und darf deshalb am Odeonsplatz eine sogenannte Leonardo-da-Vinci-Brücke aufbauen - eine Bogenkonstruktion ohne Schrauben und Nägel. Für Kinder ist die mittelalterliche Stadt im Alten Hof gedacht, auch die Pferdetram, die ihr 25-Jähriges feiert, kommt bei den Kleinen gut an. Der Trachtenmarkt mit Trachtenvereinen aus dem Isargau findet in diesem Jahr vor dem Alten Rathaus statt, dieses Mal mit 15 statt bisher neun Ständen. Und beim Weißwurst-Frühschoppen auf dem Marienplatz am Sonntag zwischen zehn und zwölf Uhr gibt es wieder die Weißwurst für einen Euro. Die Halbe Helles von Augustiner kostet vier Euro.

Parallel zum Stadtgründungsfest finden außerdem das Bennofest an beiden Tagen rund um die Frauenkirche sowie der Tag der offenen Tür im Polizeipräsidium an der Ettstraße am Samstag von zehn bis 16 Uhr statt.