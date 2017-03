24. März 2017, 14:55 Uhr Kaugummiautomaten Kleber für die Backenzähne









Noch immer sieht man sie an Hauswänden und Gartenzäunen: Kaugummiautomaten. Aber wer füllt die eigentlich nach? Und kann man damit noch Geld verdienen?

Von Pia Ratzesberger

Vielleicht ist der Automat vergessen worden, warum soll er sonst noch da hängen, mit seinen sauren Krachern. Der rote Kasten hat Kratzer davongetragen, er trägt ein paar mehr Notizen, "Liss liebt Sven" zum Beispiel oder "Fuck, yeah". Aber er hängt immer noch an der gleichen Wand und wenn man genau hinsieht, merkt man: Der Automat ist nicht tot.

Jemand muss in seinem Inneren die Kugeln nachfüllen, muss die Papiere an der Scheibe auswechseln, die manchmal für Flummis und dann wieder für Haarbänder werben, ein Euro das Stück. Solche Automaten hängen zuhauf in den Münchner Straßen, mehr als fünfzig Jahre schon, und man fragt sich beim Vorbeigehen hin und wieder, wer die eigentlich nachfüllt. Ob man damit wirklich Geld verdienen kann.

Das Kaugummibusiness ist nicht unbedingt das transparenteste. Es gibt keine Statistiken, wie viele der Kästen in den deutschen Straßen stehen, geschweige denn in den Münchner Stadtvierteln. Etwa 500 000 bis 800 000 Kaugummiautomaten sollen es in Deutschland sein, schätzt man beim Bundesverband der Warenautomatenhersteller, der sich nicht nur um den 24h-Stunden-Zugang zu Süßkram kümmert, sondern auch um den zu Kondomen oder Zigaretten.

Der Verband gründete sich erst im Jahr 1961, aber schon nach dem Zweiten Weltkrieg, kurz nach der Einführung der D-Mark, konnten Kinder im Westen die neuen Münzen in die runden Öffnungen von Automaten werfen. Bunte Kugeln in zerbombten Städten; die Amerikaner brachten nicht nur Kippen, sondern auch Kleber für die Backenzähne.

Heute gehören zum Vorstand des Verbands der Warenautomatenhersteller sechs Männer, aus Buseck und aus Viernheim, aus Hildburghausen und aus Emsdetten, das Geschäft mit den Automaten scheint keines der Großstadt zu sein. Einer von ihnen, Gerhard Jahn aus Kammeltal bei Günzburg, ist in der Presse ab und an schon einmal als "Kaugummikönig" gerühmt worden, ruft man bei ihm an, zählt er sofort auf, wer schon alles da war: RTL, der Südwestrundfunk, Bayern 3, ein Team von Galileo und noch so ein paar Dutzend andere.

Er lacht, er kann sich auch nicht so richtig erklären, warum sich die alle für seine Kaugummiautomaten interessieren, er betreibe in Süddeutschland etwa 2000 Stück, in München seien es auf jeden Fall mehr als 100. Wie viel Umsatz oder Gewinn er macht, will er nicht sagen, nur "es lohnt sich". Mit 20 Automaten habe er angefangen, in 30 Jahren etwa 28 andere Firmen aufgekauft, zum Beispiel in Bad Tölz.

Heute seien nur noch die großen Aufsteller übrig, viele hatten in den 50er und 60er Jahren gegründet und haben dann ihre Betriebe verkauft, als sie in Rente gingen. "Da war der Osterrieder in Tölz, in Unterhaching gab's früher den Helmut Kranz, aber jetzt hat es sich sehr konzentriert". Die fünf Mitarbeiter von Jahn befüllen die einzelnen Gefäße schichtweise, eine Schicht Klimbim, eine Schicht Kaugummi. Das ist wohl der Grund, warum in der Kindheit meist nicht das rauskam, was man sich erhofft hatte, die Glibberhand oder das Plastikauto.