17. März 2017, 13:51 Uhr Sprengmittelfund in Freimann "Wir haben das Nötigste eingepackt, wie für einen Kurzurlaub"

Nach dem Sprengmittelfund in Freimann: Einsatzkräfte besprechen am Freitagmorgen das weitere Vorgehen.









Weil in München zehn Tonnen hochexplosives Material aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden liegen, dürfen 100 Anwohner zehn Tage nicht mehr nach Hause. Familie Ruff gehört dazu.

Von Stefan Mühleisen

Es war eine kurze Nacht für die Familie Ruff. Müde sitzen sie in dem Hotelzimmer, das nun also für zehn Tage ihr Zuhause sein soll. "So richtig glücklich sind wir nicht", umschreibt Tobias Ruff die Lage, in der er, seine Frau, zwei Kinder und zwei Großeltern nun stecken. Die Ruffs zählen zu den 100 Anwohnern der Siedlung Kieferngarten am nördlichen Stadtrand Münchens, die wegen eines Sprengstofffundes in der Nachbarschaft am Freitagmorgen auf Anweisung von Polizei und Feuerwehr Hals über Kopf aus ihren Häusern ausziehen mussten.

Von einer "neuen Gefahrenlage" sprach das Kreisverwaltungsreferat (KVR) am Donnerstagabend. "Wir haben das Nötigste eingepackt, wie für einen Kurzurlaub", sagt Ruff, der für die ÖDP im Münchner Stadtrat sitzt.

Als entspannten Urlaub in der eigenen Stadt wird wohl keiner der Betroffenen die Situation empfinden: Die Feuerwehr hat die Dauer der Evakuierungsaktion auf zehn Tage angesetzt.

Am Donnerstag in den Abendstunden hatte sich herausgestellt: Der Munitionsfund unterm Garten eines Familienanwesens am Zwergackerweg, einer ruhigen Wohngegend unweit der Arena des FC Bayern, ist gefährlicher als bisher gedacht. Zehn Tonnen explosives Material aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs - darunter auch Granaten und Panzerminen - sind nach der Prognose einer Kampfmittel-Räumfirma in der Erde verborgen.

Es ist ein 25 Meter langes Löschbecken, in dem die US-Armee nach dem Krieg wohl die gefährlichen Altlasten im Boden versenkt hat - und über das sie Gras wachsen ließ. Da das Becken womöglich mit dem Fundament des Hauses verbunden ist, gilt die Bergung als äußerst heikel - 40 Tage waren von den Behörden zunächst angesetzt, ein Sperrradius von 50 Metern gezogen worden. Die Bewohner sollten nur tagsüber nicht in ihren Häusern sein.

Doch der Sprengmeister stellte am Donnerstag fest, dass Munition beschädigt und Chemikalien ausgelaufen sind. Es besteht demnach die Gefahr, dass sich die Sprengmittel selbst entzünden, hieß es. Das KVR reagierte noch am Abend: Die Sperrzone wurde auf 100 Meter ausgeweitet. Nun gilt: Kein Zutritt und zwar rund um die Uhr.

Am Freitagmorgen gingen Polizisten von Haus zu Haus, geleiteten die Bewohner nach draußen. Die Evakuierungsaktion ist nach Ruffs Worten sehr ruhig abgelaufen; in den Worten der Feuerwehr: "Alle Anwohner haben sich sehr kooperativ gezeigt." Darunter soll auch Gruppe von gut 15 Personen sein, die in einer betreuten Wohngruppe für ehemalige Drogenabhängige in der Siedlung leben. Die meisten stiegen mit Koffern bepackt in ihr Auto und fuhren zu eine provisorisch eingerichteten Anlaufstelle im Willi-Graf-Gymnasium.

Dort bekamen sie dann Plätze in Hotels zugewiesen. Eines davon ist das "Harry's Home Hotel" am Moosacher Bahnhof. Hier beziehen die Ruffs am Vormittag ihr Zwei-Zimmer-Appartement: Tobias Ruff mit Frau und seinen Eltern, der siebenjährigen Maia und der erst sieben Monate alten Emilia sowie einem Onkel. "Das Baby hat gar nichts mitbekommen", sagt der Stadtrat.

Die Erwachsenen haben allerdings mitbekommen, dass die Stadt nur die Übernachtung übernimmt, für Frühstück und Essen solle man selbst sorgen, berichtet Ruff. "Das ist jetzt nicht ganz so passend", sagt er. Das sähen einige seiner Nachbarn ganz ähnlich.

Für ihn und seine Familie wird das aber die kommenden Tage keine Rolle mehr spielen: Er bekommt am Vormittag die Nachricht eines befreundeten Paares, dass diese kurzfristig nach Garching umsiedeln und den Ruffs daher ihre Wohnung zur Verfügung stellen können, die wiederum 100 Meter außerhalb der Sperrzone liegt. "Ein großer Glücksfall" freut sich Tobias Ruff - und macht sich wieder ans Einpacken.