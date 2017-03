17. März 2017, 17:35 Uhr Sprengmittelfund in Freimann "Was passiert, wenn das Zeug hochgeht?"









Weil in München zehn Tonnen hochexplosives Material aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden liegen, dürfen 200 Anwohner zehn Tage nicht mehr nach Hause.

Von David Büttner, Sebastian Krass und Stefan Mühleisen

Es war eine kurze Nacht für die Familie Ruff. Müde sitzen sie in dem Hotelzimmer, das nun also für zehn Tage ihr Zuhause sein soll. "So richtig glücklich sind wir nicht", umschreibt Tobias Ruff die Lage, in der er, seine Frau, die siebenjährige Maia und die fünf Monate alte Emilia stecken. Die Ruffs zählen zu den 100 Anwohnern der Siedlung Kieferngarten am nördlichen Stadtrand Münchens, die wegen eines Sprengstofffunds in der Nachbarschaft am Freitagmorgen auf Anweisung von Polizei und Feuerwehr Hals über Kopf aus ihren Häusern ausziehen mussten.

"Wir haben das Nötigste eingepackt, wie für einen Kurzurlaub", sagt Ruff, der für die ÖDP im Münchner Stadtrat sitzt. Als entspannten Urlaub in der eigenen Stadt wird aber wohl keiner der Betroffenen die Situation empfinden: Die Feuerwehr hat die Dauer der Evakuierungsaktion auf zehn Tage angesetzt.

Von einer "neuen Gefahrenlage" sprach das Kreisverwaltungsreferat (KVR) am Donnerstagabend. Kurz zuvor war klar geworden: Das vor einer Woche entdeckte Munitionsdepot unterm Garten eines Familienanwesens am Zwergackerweg, einer Wohngegend unweit der Arena des FC Bayern, ist gefährlicher als gedacht.

Freitagnachmittag präzisierte das KVR: "Neben diverser Weltkriegsmunition unterschiedlicher Nationen und verschiedenster Kaliber sowie Minen und panzerbrechender Munition wurde unter anderem die Chemikalie Phosphor festgestellt." Die genaue Analyse könne erst im Lauf der Bergung erfolgen. Aber es bestehe die Gefahr, dass das Material sich selbst entzünde.

Vor einer Woche hatten Sprengmeister und Behörden 40 Tage für die Beseitigung angesetzt und einen Sperrradius von 50 Metern gezogen. Die Bewohner von zehn Häusern durften unter der Woche tagsüber nicht daheim sein, während die Kampfmittelräumer arbeiteten.

Am Donnerstagabend bekam die Sache eine neue Dimension, die Sperrzone wurde auf 100 Meter ausgeweitet. Nun sind etwa 100 Häuser mit 200 Anwohnern betroffen. Die Räumer arbeiten jetzt im Zweischichtbetrieb über zwölf Stunden am Tag, auch am Wochenende. Und es gilt: Rund um die Uhr kein Zutritt. Die Zugänge zur Sperrzone werden mit Bauzäunen versperrt. Zudem sichern Polizei und Feuerwehr und ein Sicherheitsdienst das Areal ab. Immerhin soll es nun viel schneller vorbei sein. Nach derzeitigem Stand. Der Sprengmeister hat wohl schon durchblicken lassen, dass die Prognose sich jederzeit ändern könnte.

Am Freitagmorgen gingen Polizisten von Haus zu Haus, geleiteten die Bewohner nach draußen. "Alle Anwohner haben sich sehr kooperativ gezeigt", erklärte die Feuerwehr. Darunter soll auch Gruppe von gut 15 Personen sein, die in einer betreuten Wohngruppe für ehemalige Drogenabhängige leben. Die meisten stiegen mit Koffern bepackt in ein Auto und fuhren zu einer provisorischen Anlaufstelle im Willi-Graf-Gymnasium. Dort bekamen sie Plätze in Hotels zugewiesen.