11. März 2018, 18:54 Uhr TSV Dachau 1865 Glücklich und zufrieden

Die Elf von Spielertrainer Fabian Lamotte holt nach einer vor allem wegen der schwierigen Trainingsbedingungen holprigen Rückrundenvorbereitung beim Vierten Vilzing ein beachtliches 1:1-Remis.

Von cbe, Vilzing/Dachau

Das erste Spiel nach der langen Winterunterbrechung ist immer mit einigen Fragezeichen behaftet. Wo steht man nach mehr als drei Monaten Wettkampfpause? Wie spritzig ist man nach der langen Vorbereitung? Den TSV 1865 Dachau beschäftigten diese Fragen ganz besonders. Da er über keinen Kunstrasenplatz verfügt und sein Sandplatz unbespielbar war, mussten die Dachauer improvisieren. Mehrmals wurden Kunstrasenplätze in der Nähe gemietet, um trainieren zu können - optimal war das nicht.

Der erste Arbeitsnachweis 2018 kann sich aber sehen lassen. Der TSV holte beim Tabellenvierten DJK Vilzing, gegen den er in der Hinrunde 2:5 verloren hatte, am Samstag ein 1:1. "Ich bin zufrieden", sagte Spielertrainer Fabian Lamotte. "Einstellungstechnisch" habe er nichts zu beklagen, "wir haben bis zum Ende gefightet, auch wenn fußballerisch noch ein bisschen was im Argen lag." Lange Zeit konnte Lamotte sogar von einem perfekten Auftakt träumen. Nach dem frühen 1:0 von Onur Korkmaz, der per Kopf in Minute vier eine Flanke von Christian Doll verwertet hatte, gelang Vilzing erst elf Minuten vor Ende der Ausgleich: Michael Hamberger war nach einem Freistoß zur Stelle.

Davor habe seine Mannschaft die Räume, die Vilzing aufgrund seines Offensivdrucks bot, nicht genutzt, sagte Lamotte, "aber man muss auch sagen, dass wir ein bisschen Glück hatten." Die "spielstarken" Hausherren trafen einmal die Unterkante der Latte und einmal den Pfosten. "Vilzing hat sich den Punkt verdient", erklärte Lamotte. Mit der Leistung von Winter-Zugang Merlin Höckendorff war der Ex-Profi zufrieden. Er spiele einen einfachen Ball und sei zweikampfstark, sagte Lamotte über seinen Innenverteidiger-Kollegen. Ob Höckendorff diese Qualitäten auch am anstehenden Wochenende einbringen kann, ist noch fraglich. Lamotte hat den Dachauer Rasenplatz vor der Fahrt nach Vilzing begutachtet, weiß aber noch nicht, ob darauf am Samstag gegen den SV Kirchanschöring gespielt werden kann.