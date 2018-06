10. Juni 2018, 19:43 Uhr Kurze Ecke Münchner Crowdfunding

Die Hockeyexperten des Münchner SC haben am Freitag eine neue Spendenaktion für ihren Kunstrasenplatz gestartet - oder schon beendet? Ganz klar wird das nicht.

Am vergangenen Freitag haben die Hockeyexperten des Münchner Sportclubs einen Aufruf per Pressemitteilung gestartet, pünktlich zum Wochenende, wenn das Geld ja immer etwas lockerer in der Tasche liegt: "Crowdfunding-Initiative Mehr Platz im MSC zur Realisierung des Kunstrasenprojekts am 9. Juni" hieß es da. Geld soll also gesammelt werden für den Randsport, rund 50 000 Euro fehlen für den Rasen. Gute Aktion, eigentlich. Liest sich nur so, als wäre das Projekt am 9. Juni schon realisiert worden. An die Crowd: Nein, nein, bitte spenden, an dem Datum war erst Projektstart.