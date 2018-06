3. Juni 2018, 18:52 Uhr Kurze Ecke Die neue Bel Etage

Die Löwen feiern Meisterschaft und Aufstieg emotionaler als andere Klubs den Champions-League-Sieg und die Bayern freuen sich über ihren neuesten Nationalspieler - all das macht die Fußball-Regionalliga möglich.

Regionalliga, pah, wen hat das früher schon interessiert. Hammelklasse, Bauernfußball und schlimmere Attribute wurden der vierthöchsten Spielklasse nachgerufen. Doch nun fühlt es sich fast so an, als wäre diese einst geschmähte Liga plötzlich die wahre Bel Etage der Balltreterei: Die Münchner Löwen feierten den Aufstieg infolge ihres Meistertitels in Liga vier jedenfalls zuletzt brachialer als der rote Rivale seine letzten achtzehn Titel zusammengenommen. Dabei haben auch die Bayern Grund zur Freude, schließlich hat sich wieder einmal einer der ihren zum Nationalspieler aufgeschwungen: Kwasi Okyere Wriedt debütierte vergangene Woche für Ghana. Seine Referenz: 21 Tore in der Regionalliga.