18. März 2018, 18:49 Uhr Eishockey Dunkelblaue Augen

Der EHC München kommt gegen Bremerhaven erst im letzten Drittel in Schwung. Nach dem 5:2 fährt der Meister mit einer 2:1-Führung zum vierten Viertelfinale an die Nordsee. Das Team von Don Jackson ist gewarnt.

Von Christian Bernhard

Frank Mauer hatte in den vergangenen Tagen einige unentspannte Momente. Der Stürmer des EHC Red Bull München war nach der überraschenden Auftaktniederlage im Playoff-Viertelfinale gegen Bremerhaven nach eigenen Angaben "angepisst" und hatte phasenweise auch am Sonntagnachmittag üble Laune. Allerdings sorgte er selbst dafür, dass seine Teamkollegen und er einen angenehmen Sonntagabend verbringen konnten. Nach einem 0:2-Rückstand gewann der EHC Spiel drei gegen Bremerhaven noch 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) und führt nun in der Best-of-seven-Serie mit 2:1 Siegen.

Mauer erweckte den Meister aus seiner Lethargie - mit Worten und Taten. Nachdem München sich in den ersten zwei Dritteln nicht wie ein Titelverteidiger präsentiert hatte, sagte Mauer vor dem letzten Spielabschnitt: "Wir sind immer einen Schritt zu spät und erarbeiten uns kaum Torchancen. Es liegt an uns, wir sind einfach nicht konzentriert genug. So können wir nicht auftreten." Der Nationalspieler erhoffte sich in der Kabine ein Donnerwetter "von uns selbst". Die Mannschaft wisse eigentlich, was zu tun ist: "Wir müssen es halt aufs Eis bringen."

Das gelang im Schlussdrittel: Der EHC traf vier Mal, Mauer verbuchte mit seinem zweiten Tor des Spiels den entscheidenden Treffer. "Heute sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen", sagte Patrick Hager, der ebenfalls zwei Tore beisteuerte.

Bremerhaven fährt die Nacht durch mit dem Bus, der EHC kommt mit dem Flugzeug nach

Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch hatte vor dem dritten Aufeinandertreffen binnen fünf Tagen erklärt, seine Mannschaft habe gezeigt, "dass wir den Meister nicht bloß ärgern, sondern wirklich zum Überlegen bringen." Seiner Mannschaft war am Freitag nach einem frühen 0:3-Rückstand im Schlussdrittel beinahe noch der 4:4-Ausgleich gelungen, erst in den letzten Spielminuten sorgten Mauer und Jason Jaffray mit ihren Treffern für den Münchner 6:3-Sieg. Die Norddeutschen setzten sich direkt nach dem Spiel in den Mannschaftsbus, der sie in der Nacht auf Samstag nach München brachte. Als sie Samstagmittag das Münchner Eis testeten, stieg der EHC-Tross gerade aus einem Charter-Flugzeug. Die Nacht nach dem 6:3 hatten die Münchner nicht im Bus, sondern im Hotelbett verbracht.

Das merkte man am Sonntag zu Beginn nicht. Anders als in den ersten zwei Partien, als der EHC die Norddeutschen im Startdrittel jeweils überrannt hatte, waren die Gäste diesmal wacher. Wade Bergman traf bereits in der ersten Minute den Pfosten. Bremerhaven hielt das Spiel offen und hatte in Tomas Pöpperle, der schon im ersten Duell großartig gespielt hatte, einen sicheren Rückhalt im Tor. Und die Norddeutschen nutzten ihr erstes Überzahlspiel: Christopher Rumble bezwang Danny aus den Birken mit einem präzisen Schuss über die Fanghand des Nationalspielers zur ersten Bremerhavener Führung in dieser Serie während der regulären Spielzeit (14.). Auch körperlich zeigte sich der Außenseiter präsenter. "Du spielst jeden zweiten Tag gegen dieselben Typen, da sind die Emotionen hoch", sagte Torschütze Rumble nach dem Auftaktdrittel.

"Spätestens seit heute weiß jeder, dass Bremerhaven ein Top-Team ist", sagt Jackson

Das zweite Drittel begann aus Münchner Sicht vielversprechend, Kapitän Michael Wolf traf in Überzahl den Außenpfosten. Doch der Münchner Schwung war schnell verflogen. Der Meister wirkte behäbig und leistete sich einfache Stockfehler. Von Playoff-Emotionen war wenig bis nichts zu spüren. Auch das Überzahlspiel ließ weiter zu wünschen übrig. Wie Powerplay funktioniert, zeigten die Gäste aus dem hohen Norden: Als gleich zwei Münchner auf der Strafbank saßen, reichten den Gästen neun Sekunden, um auf 2:0 zu erhöhen. Mike Hoeffel schob aus den Birken den Puck unter den Beinen hindurch ins Tor (31.). "Spätestens seit heute weiß jeder, dass Bremerhaven ein Top-Team ist", sagte Münchens Trainer Don Jackson.

Zwei Minuten nach dem 0:2 kam der Weckruf von Mauer. Nach einer abgelaufenen Münchner Strafzeit wurde der Nationalspieler auf die Reise geschickt, den Alleingang vollendete er durch Pöpperles Schoner. Es war sein vierter Treffer in der Serie. Mauers Jubelschrei an der Münchner Bande schien ein Signal an die Mannschaft zu sein: Jungs, aufwachen! Und das taten die Münchner.

Nach nur 66 Sekunden im Schlussdrittel hielt Patrick Hager den Schläger in einen präzisen Pass von Dominik Kahun und traf zum 2:2 (42.). Dann ging es Schlag auf Schlag. Mauer machte nach Querpass von Kahun das 3:2 (48.), Hager nach einem Alleingang den vierten Münchner Treffer (53.). Als Zugabe feierte Jon Matsumoto die Geburt seiner Tochter mit einem feinen Solo zum 5:2 (57.). Damit kann der EHC etwas entspannter zu Spiel vier am Mittwoch in Bremerhaven anreisen.