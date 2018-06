10. Juni 2018, 19:43 Uhr Beachvolleyball Favoritensturz in Ebersberg

Grafings Beacher überzeugen - im Gegensatz zum weiblichen Topduo Weiland/Seeber, das überraschend nur Letzter wird.

Das Beachvolleyball-Masters im Ebersberger Klosterbauhof war noch keine Stunde alt am Samstagmorgen, da hatte es schon seine erste große, ja riesige Überraschung. Die topgesetzte Lohhoferin Yanina Weiland verlor mit ihrer Partnerin Viktoria Seeber das Auftaktspiel mit 0:2 gegen die gerade noch ins Turnier gerutschten Michaela Henry und Agata Leiner (SV Lohhof/FTM Schwabing). Ausgerechnet Henry, inzwischen 38, die fünfmalige bayerische Meisterin, die allerdings zuletzt zwei Jahre pausiert hatte, hatte die großen Favoritinnen gestürzt. Diese waren danach so geschockt, dass sie mittags auch noch ihr zweites Spiel gegen das vereinslose Mittelfeldduo Christ/Wenzel mit 1:2 verloren - und dadurch als sieglose Letzte aus dem Turnier ausschieden.

Weiland, die vor zwei Jahren immerhin DM-Fünfte war und mit ihrer langjährigen Partnerin Sandra Ittlinger auch kleinere internationale Turniere spielte, wollte mit Seeber, ihrer neuen Partnerin, wieder auf der deutschen Tour nach vorne kommen. Vielleicht wurde ihr das ja zum Verhängnis an diesem Wochenende. Denn die beiden Frauen hatten noch am Freitag erfolglos in der Qualifikation des deutschen Beachcups in Münster gespielt. Sie fuhren dann samt ihrem Trainer durch die Nacht nach Ebersberg, "neues Turnier, neues Glück", schrieben sie noch auf ihrer Facebook-Seite. Im frühen 9-Uhr-Spiel gegen Henry/Leiner folgte dann die Ernüchterung. Die läppischen zwölf bayerischen Punkte waren auch kein Trostpflaster für Weiland und Seeber, die schon mit einem Turniersieg und vielen Punkten für die deutsche Tour gerechnet hatten. Die Siegerinnen hingegen schafften es am Ende gar auf Platz fünf, trotz Henrys langer Pause. Gewonnen haben das einzige Turnier der Kategorie 1+ in Bayern schließlich die Berlinerinnen Fröhlich/Scott, die sich im Finale vor knapp 1000 Zuschauern auf den vollbesetzten Rängen gegen Eggert/Matthes (TSV Seifersdorf) mit 2:0 durchsetzten.

Bei den Männern waren die Lokalmatadoren Konstantin Schmid und Fabian Wagner vom TSV Grafing recht früh gescheitert, mit dem siebten Platz dürften sie nicht wirklich zufrieden sein. Überraschend stark präsentierte sich hingegen der ehemalige Hallennationalspieler und Herrschinger Erstligaangreifer Tom Strohbach mit seinem Partner Pablo Karnbaum, die auch für Grafing starteten. Erst im Halbfinale scheiterte das Duo an den letztjährigen bayerischen Meistern Lennart Kroha und Harry Schlegel (TSV Zirndorf/TSV Herrsching), die wiederum im Finale den Leipzigern Menzel/Warsawski klar mit 0:2 unterlagen. Seeber/Weiland hatten bis dahin auf ihrer Facebook-Seite über ihren enttäuschenden Auftritt geschwiegen.