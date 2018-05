31. Mai 2018, 16:36 Uhr Sport Pause für Rugby der Spitzenklasse

Das Oktoberfest Sevens soll erst im Jahr 2019 wieder in München stattfinden. Vergangenes Jahr hatten die Organisatoren während der Wiesn im Olympiastadion ein hochklassiges Rugby-Turnier mit den besten Mannschaften der Welt ausgerichtet, 20 000 Zuschauer waren live dabei. Am 5. und 6. Oktober hätte auch dieses Jahr wieder ein solches Turnier den Münchnern den Rugbysport näher bringen sollen, zwölf Teams hätten an den zwei Tagen in 34 Spielen gegeneinander antreten sollen. Doch die Bewerbung für ein solches Turnier sei zu aufwendig, um noch in diesem Jahr ein weiteres Turnier mit hochkarätiger Besetzung abzuhalten.

Die Münchner Organisatoren wollen sich nun darauf konzentrieren, ein solches Turnier der Spitzenklasse wieder für das Jahr 2019 auf die Beine zu stellen. Dann jedoch nicht als normales Einladungsturnier, sondern als Teil der sogenannten World Rugby Sevens Series, der prestigeträchtigen Turnierserie des Weltverbands. Die Veranstalter versichern, alles daranzusetzen, ein Turnier dieser Serie innerhalb der nächsten vier Jahre nach München zu holen. Doch auch zur Wiesn 2018 wird es Rugby in München geben, allerdings zum 40. Mal ein Turnier nur für Amateure - dafür wollen die Veranstalter ihre Bemühungen ganz auf die Bewerbung beim Welt-Rugby-Verband zu konzentrieren. Der Verband wird noch in diesem Sommer über die Austragungsorte seiner Turnierserie entscheiden, die in verschiedenen Städten stattfindet.