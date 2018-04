8. April 2018, 18:49 Uhr Sonnen-Wochenende Sommer im Frühling

Die Münchner mussten lange unter der Kälte leiden, nun aber genießen sie das erste schöne Wochenende des Jahres, als wäre es schon August

Von Inga Rahmsdorf

Wärmende Sonne, kühles Bier, endlich Eis und dazu noch Musik und Wasser. Irgendwo baumelt jemand in einer Hängematte, es riecht nach Pommes und Sonnencreme. Die Stimmung ist prächtig im Café "Gans am Wasser", fast Adria-Strand-Feeling in München. Ja, schon klar, der Mollsee im Westpark ist eher ein Ententümpel als das Mittelmeer, aber das stört an diesem Wochenende niemanden. Keine sechs Wochen ist es her, dass genau hier, wo heute Sonnenschirme Schatten spenden und Eiskaffee mit Strohhalmen getrunken wird, Schlittschuhläufer bei Minusgraden über den zugefrorenen See glitten und auf dem gegenüberliegenden Hügel, auf dem nun Sonnenbader zwischen Gänseblümchen liegen, Kinder auf Schlitten die Schneepiste hinab sausten.

Spaziert man den Westpark vom Mollsee im östlichen Teil hindurch bis zu den drei langen Rutschen ganz im Westen des Parks, findet man endlich den gesamten Mikrokosmos München unter freiem Himmel wieder. Es ist, als hätten alle in den vergangenen Monaten nur auf diesen Augenblick gewartet, an dem das Thermometer endlich über 20 Grad steigt und sich der Himmel wolkenfrei zeigt. Wenn endlich wieder das richtige Stadtleben beginnt, und sich alle draußen tummeln.

Je weiter man in den Westen des Parks kommt, desto dichter werden die Rauchschwaden, die einem entgegenziehen. Es riecht nach Grillkohle, Grillanzünder und gegrilltem Fleisch. Der Höhepunkt ist am Westsee erreicht. Dicht an dicht stehen am Ufer Bratroste, Klappstühle und -tische samt Tischdecken. Darauf Schüsseln und Teller voller Gemüse, Salate, Fleisch und Süßspeisen. Zwischen den Straßenlaternen und Bäumen baumeln Lampions. Das gesamte Familienleben, die Geburtstagsfeier, das Treffen mit den Freunden, alles wird nach draußen verlagert. Überall ist Musik zu hören und jeden Meter eine andere Sprache. Keine Einfamilienhaus- Hecken, keine Wohnungswände trennen die Menschen hier. Auf der Wiese spielt eine Gruppe Boule, eine andere praktiziert konzentriert Tai-Chi, daneben rauchen Jugendliche eine Wasserpfeife. Ob Westpark, Isar, Englischer Garten oder Theresienwiese - wohl nirgendwo in München zeigt sich die Vielfalt der Stadt so wie in den Parks und am Wasser, wo jeder den Sommer genießen kann.