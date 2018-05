23. Mai 2018, 18:40 Uhr Sommerboten Sommerflor für die Innenstadt

Mit 156 000 Pflanzen gestaltet die Stadtgärtnerei Beete und Blumenkübel

Von Melanie Staudinger

Gefühlt hat in München gerade erst der Frühling begonnen, da bereitet sich die Stadt schon auf die nächste Jahreszeit vor. Nachdem die Eisheiligen nun vorbei sind, ist es nämlich an der Zeit, die Sommerblumen endlich zu pflanzen. Bestens vorbereitet sei man auch in diesem Jahr, wie das städtische Baureferat in einer Pressemitteilung schreibt, um "blühende Highlights in der Stadt" zu setzen. An diesem Donnerstag werden all die Münchner und die vielen Touristen auf dem Marienplatz gleich den ersten Höhepunkt zu sehen bekommen: Auf den Rathausbalkonen leuchten wieder Geranien. 1032 Stück, um genau zu sein, haben die städtischen Gärtner in 111 Blumenkästen gepflanzt. In diesem Jahr wählten sie die rosa Sorte "Balcon Pink".

Anfang Juni dann wird die Stadtgärtnerei in den Fußgängerzonen in der Innenstadt unterwegs sein, um die sogenannten mobilen Pflanzkörbe mit Sommerblumen in die steinernen Gefäße einzusetzen. Das geschehe spätabends und frühmorgens, wenn noch nicht so viel los ist. Bereits Mitte Mai haben die Angestellten begonnen, die Zierbeete an den vielen Plätzen der Stadt und in den Grünanlagen von den typischen Frühjahrs- auf die Sommerblumen umzustellen. Voraussichtlich in zwei bis drei Wochen, so schätzen die Experten, werde die Aufgabe vollendet sein. Gepflegt werden müssen die Pflanzen natürlich trotzdem noch.

In den Kulturgärtnereien des Baureferates werden jedes Jahr aufs Neue sorgfältig aufeinander abgestimmte Pflanzengesellschaften komponiert, wie die Stadtverwaltung mitteilt. In diesem Jahr blühten die Sommerblumen in Beeten und Pflanzkübeln in unterschiedlichen Farbverläufen, Farbdreiklängen und Kontrasten. So werde beispielsweise der Karolinenplatz in einem Farbdreiklang bepflanzt; dabei sind die zwei Kontrastfarben Gelb und Blau mit weißen Blütenfarben ergänzt. Der Promenadeplatz wird mit orangefarbenen Blüten im Kontrast zu violettblauen und weißen Sommerblumen gesetzt. Am Gärtnerplatz hingegen wird ein Farbverlauf von Weiß über Rosa bis Violettblau gestaltet

Ein Blick auf die Bilanz des vergangenen Jahres zeigt die Dimensionen der städtischen Pflanzaktion. Insgesamt verteilten die Gärtner des Baureferats im Stadtgebiet 156 000 Pflanzen, sie bestückten 570 mobile Gefäße an 39 Standorten und sie gestalteten außerdem 3 600 Quadratmeter an "Wechselflor-Beete" an 24 Standorten. Das sind Beete, in denen die Blumen mehrfach gepflanzt und entsorgt werden, wenn sie verblüht sind. Ihre Größe entspricht immerhin einem halben Fußballfeld - all die privaten und staatlichen Flächen nicht mitgerechnet.