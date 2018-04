9. April 2018, 18:43 Uhr Softwareentwickler Die Treue zur damischen Amsel

Dank "Angry Birds Evolution" ist Christian Kluckner mit seiner Firma für den Deutschen Computerspielpreis nominiert

Interview von Pia Ratzesberger

Es ist schon einige Jahre her, da schossen plötzlich immer Menschen mit schlecht gelaunten Vögeln auf Schweine. Auf ihrem Smartphone. Die finnische Produktionsfirma Rovio hatte 2009 das Spiel Angry Birds herausgebracht, wurde weltbekannt und ging an die Börse - mittlerweile gibt es von dem Spiel Dutzende Versionen. Spätestens als vor zwei Jahren auch noch ein Film ins Kino kam, waren die Vögel den meisten bekannt. Was viele aber nicht wissen: für zwei der Angry Birds Spiele ist eine Münchner Firma mit verantwortlich, Chimera Entertainment in der Karlstraße. Mit Angry Birds Evolution ist das Unternehmen für den Deutschen Computerspielpreis nominiert, der an diesem Dienstag in München verliehen wird. Zeit also für einen Anruf bei einem der Gründer der Firma - Christian Kluckner, 40 Jahre alt, gelernter Programmierer.

SZ: Das Spiel Angry Birds stammt aus Finnland, wie kommt eine Münchener Firma mit dazu?

Christian Kluckner: Es ist ungefähr sieben Jahre her, da hatten wir der finnischen Produktionsfirma ein Rollenspiel vorgestellt, das wir "100 Heros" nannten. Und die Produktionsfirma hat gesagt: Lass uns diese Idee mit Angry Birds umsetzen. Mittlerweile haben wir noch bei einem zweiten Spiel zusammengearbeitet, namens Angry Birds Evolution.

Angry Birds ist zur riesigen Marke geworden, es gibt mehrere Dutzend Spiele, vor zwei Jahren kam sogar ein Kinofilm heraus. Werden die Leute dem nicht langsam überdrüssig?

Bestimmt denken manche: "Schon wieder ein Angry Birds Spiel!" Aber wir bieten den Leuten ja immer wieder etwas Neues an. Epic zum Beispiel war das erste Rollenspiel in der Welt der Angry Birds. Man kann den bekannten Vögeln verschiedene Kopfbedeckungen aufsetzen, der rote Vogel wird mit Stahlhelm dann zum Beispiel zum Krieger.

Wie muss ein gutes Computerspiel heute aussehen?

Das Spiel muss immer mit Leben gefüllt sein. Früher hat man ein Spiel entwickelt, in den Laden gestellt und fertig. Das geht heute nicht mehr.

Und wie hält man ein Spiel am Leben?

Man braucht ständig neue Inhalte und Events. Die Spieler können sich dann zum Beispiel in Clans zusammentun und gegeneinander spielen. Wir verändern die Grafik, an Halloween lagen überall Kürbisse, und wir hatten eine Partnerschaft mit Iron Maiden. Es gab einen Vogel, der aussah wie ein Metaller. Bei dem Spiel, für das wir nominiert sind, gibt es viel mehr Vögel als nur die bisher bekannten. Wir haben viele Referenzen zu Kultur und Politik eingebaut.

Christian Kluckner, der Gründer von Chimera Entertainment. (Foto: C.Boehm/PR)

Zum Beispiel?

Bei einem der Charaktere könnte man frisurtechnisch Ähnlichkeiten mit Donald Trump ausmachen.

Sie haben Ihre Firma vor mehr als zehn Jahren mit zwei Kollegen gegründet, heute arbeiten bei Ihnen mehr als 60 Leute. Das hat wahrscheinlich auch mit Angry Birds zu tun?

Als wir angefangen haben, war unser Ziel, ein eigenes Spiel in den Laden zu bringen. Heute sind es mehr als 20, und man wächst automatisch, sobald man wieder ein neues Spiel herausbringt - denn man braucht ja Leute, um das Spiel zu betreuen, wenn es live ist. Mit Angry Birds waren wir bisher am erfolgreichsten. Vor drei Jahren waren wir noch weniger als die Hälfte der Leute.

Wie viele der 60 Leute betreuen alleine die beiden Angry Birds Spiele?

Liveteams sind heutzutage mitunter nicht deutlich kleiner als die Entwicklerteams, aber es ist auch abhängig davon, wie gut und wie lange das jeweilige Spiel bereits läuft. Für unsere Angry Birds Titel waren zu jedem Zeitpunkt immer zwischen fünf und 20 Mitarbeiter am Live-Betrieb beteiligt.

In den App Stores gibt es Hunderttausende Spiele. Wie setzt man sich da überhaupt noch von der Konkurrenz ab?

Ein Spiel hat deutlich bessere Chancen, wenn es zu einer Marke gehört und die Leute Figuren wiedererkennen - seien es die Angry Birds oder die Superhelden von Marvel. Die Marke sagt ja auch nichts mehr darüber aus, was das für ein Spiel ist, ob ein Renn- oder ein Rollenspiel.

Sie können also froh sein, dass Sie ihre Idee nicht unter dem Namen "100 Heros" in den App Store gestellt haben?

Wir haben durch die große Marke deutlich mehr Sichtbarkeit erhalten, aber mit einem richtig guten Gamekonzept kann man es auch ohne Marke schaffen. Weil allerdings immer mehr Spiele für Smartphones veröffentlicht werden, wird es immer schwerer, die Leute für ein komplett neues Spiel zu begeistern.

Weil die meisten schon genügend Spiele haben?

Die meisten loggen sich jeden Tag ein paar Minuten übers Handy ein und haben darauf ein, zwei, maximal drei Spiele installiert. Das Gute aber ist: Sie bleiben diesen Spielen dann auch lange treu.