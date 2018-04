19. April 2018, 18:52 Uhr Söder und GBW-Verkauf Super-Gau für den Wohnungsmarkt

Altmieter werden verdrängt, Sozial-Charta ist reiner Hohn

"GBW-Ausschuss kommt" vom 13. April:

In diversen Interviews betont Markus Söder generös, die Mieter der GBW-Wohnungen seien viel besser abgesichert als alle anderen Mieter. Beweise legt er leider nicht vor. Außerdem seien die an die Firma Patrizia verkauften 33 000 Wohnungen (verkauft vom Freistaat auf Betreiben des damaligen Finanzministers Söder; d. Red.) ja noch vorhanden. Natürlich, wo sollen sie denn auch sein. Es fragt sich nur, wie und zu welchen Preisen. Viele sind saniert und in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Sie fehlen daher am Mietmarkt.

Die Tatsachen sind andere. Die will unser Ministerpräsident aber nicht wahrnehmen. Die Mieten wurden umgehend bis zur zulässigen Höchstgrenze erhöht. Eigentümer der Wohnungen wurden dubiose Gesellschaften mit Sitz in Luxemburg (zwecks Steuerersparnis?). Da entgehen dem Staat Millionen von Steuern. Die dahintersteckenden Investoren wollen natürlich Rendite sehen. Daher werden die Wohnungen aufwendig saniert, die Kosten der Sanierung voll auf die Mieten umgelegt und so zum Teil um mehr als 120 Prozent erhöht. Wie aktuell gerade in einem Wohnblock in der Maxvorstadt, Lothstraße 13, 13a-c. Die Wohnungen waren früher nur für Mitarbeiter der Landesbank gedacht. Die meisten wohnen seit 1960 dort, also seit 58 Jahren. Viele sind zwischen 80 und 95 Jahre alt.

Die Modalitäten der Sanierung sind für die bisherigen Mieter deprimierend, sie werden möglichst vergrault und so zum Ausziehen, am besten in Altenheime, genötigt. Das Angebot sieht dann so aus, dass eine fast 90-jährige Frau, die bisher mit Mühe in den 1. Stock kommt, zu einem Umzug eine sanierte Wohnung im 3. Stock angeboten bekommt, mit der fürsorglichen Bemerkung, die Aufzüge funktionierten aber erst in zwei bis drei Jahren, wenn die gesamten Sanierungsarbeiten beendet sind. In gleicher Weise wurde einem 95-Jährigen eine Ersatzwohnung im 4. Stock angeboten. Laut Ankündigung steigen die Quadratmetermieten dann von derzeit 7 bis 8 auf 17 bis 20 Euro. Jetzt geht die Dame in ein Seniorenheim, sie ist nicht die Einzige.

Auch reichen bei den künftigen Mieten von bis zu 1500 Euro für 70 Quadratmeter bei vielen die Altersbezüge einfach nicht mehr aus. Aber das ist natürlich so gewünscht, da sich leere Wohnungen einfach zu Höchstpreisen verkaufen lassen.

Dass die Wohnungen als Eigentumswohnungen verkauft werden, geschah schon vor zehn Jahren mit den Wohnungen der Münchner Rück, die die Patrizia 2007 ebenfalls gekauft hatte. Man wusste also, wie das Procedere abläuft, wenn die GBW an die Patrizia verkauft wird. Die soziale Verantwortung, von der unsere Landespolitiker bei jeder Gelegenheit so gerne reden, ist beim Verkauf der GBW-Wohnungen an die Patrizia absolut nicht gewahrt, sondern in skandalöser Weise ganz offensichtlich in die Tonne getreten worden. Der Verkauf der GBW an die Patrizia war der Super-GAU für den sozialen Wohnungsbau. Albrecht Koppold, München