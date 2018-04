22. April 2018, 18:53 Uhr Siedlungs- und Verkehrsfläche 96815

Knapp 100 000 Hektar Siedlungs- und Verkehrsflächen gab es in der Region im Jahr 2016, das sind 17,6 Prozent des 550 102 Hektar umfassenden Gesamtgebiets, im Jahr 1980 waren es nur 11,41 Prozent. Ein Großteil davon, rund vier Fünftel, wird für Wohnen genutzt, nur ein Fünftel für Handel, Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie. Tatsächlich sind von dieser Siedlungs- und Verkehrsfläche derzeit nur rund 50 Prozent versiegelt. Das bedeutet, dass von 1000 Quadratmetern Gesamtgebietsfläche im Schnitt etwa 90 Quadratmeter bebaut sind. Gut die Hälfte der Regionsfläche, nämlich 50,88 Prozent, ist der Landwirtschaft vorbehalten, fast ein Viertel, 24,82 Prozent, entfällt auf Wald. Dessen Anteil hat gegenüber 1980 sogar um etwa ein halbes Prozent zugenommen. Mit dem Anteil an landwirtschaftlichen Flächen liegt die Region München sogar über dem oberbayerischen Durchschnitt von 45,3 Prozent. In Sachen Siedlung und Verkehr übertrifft sie diesen ebenfalls klar mit 17,6 zu 12,2 Prozent. Der Anteil an Erholungsflächen stieg seit 2008 kontinuierlich an von 7146 Hektar oder 1,3 Prozent im Jahr 2008 auf 9643 Hektar (1,8 Prozent) im Jahr 2016.

Interessant ist die Entwicklung der Flächeninanspruchnahme, also die Siedlungs- und Verkehrsfläche, die jedem Einwohner und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Schnitt zur Verfügung steht: In der Landeshauptstadt sind das 100,7 Quadratmeter, 2008 waren es noch sieben Quadratmeter mehr. Auch im Landkreis München gab es in der Zeit eine Abnahme von 277,9 auf 241,7 Quadratmeter. Im Landkreis Erding dagegen blieb die Zahl mit 594,6 fast unverändert. Und im Landkreis Freising stieg sie von 1980 bis 2016 von 336,3 auf 429,5 Quadratmeter.