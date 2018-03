25. März 2018, 18:56 Uhr Sicherheitsdienst Rabiate Ladendiebinnen

Zwei Ladendiebinnen haben im C & A an der Bayerstraße einen Sicherheitsmitarbeiter so heftig getreten, dass sich dessen Stichschutzweste aus Metall verbog. Der Mann klagte nach der Attacke zudem über Knieschmerzen. Die Frauen im Alter von 19 und 44 Jahren, eine hatte in ihrer Tasche ein offenes Teppichmesser dabei, hatten in einer Kabine gestohlene Kleidung angezogen und waren dabei aufgeflogen. Die 19-Jährige erlitt bei der Festnahme einen epileptischen Anfall.