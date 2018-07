15. Juli 2018, 14:28 Uhr Sicherheit So arbeiten Münchens neue Sheriffs vom kommunalen Außendienst

Seit zwei Wochen patrouillieren die neuen Sicherheitskräfte des Kreisverwaltungsreferats durch das Bahnhofsviertel.

Bürger und Geschäftsleute freuen sich, die Polizei begleitet das Projekt mit Wohlwollen.

Probleme gibt es allerdings bei den Bewerbungen: Zwar gingen viele ein, allerdings eignen sich relativ wenige Personen für diese Stelle.

Von Thomas Anlauf

Die zwei Aufkleber sind unmissverständlich. "Sitzen verboten!" steht auf den Glastüren, dazu das Bild eines durchgestrichenen Menschen, der auf der Stufe sitzt. Zwei Männer sitzen auf der Stufe vor der Glastür, einer dreht sich eine Zigarette. Doch da tauchen sechs Uniformierte in der Schillerstraße auf, umringen sie und reden ihnen zu. Es wirkt.

Die beiden packen ihre Rucksäcke, stehen auf und verschwinden in Richtung Hauptbahnhof. Um die Ecke an der Bayerstraße sitzt eine ältere Frau mit Kopftuch neben ihrer karierten Rolltasche. Sie hat einen Pappbecher zum Betteln in der Hand, das ist ihr Vergehen. Sie muss ihren Platz räumen, als die sechs Herren in Marineblau sie entdecken, zwei Polizisten und vier Neulinge in fast farbgleicher Uniform: die ersten vier Männer des Kommunalen Außendienstes.

Seit zwei Wochen patrouillieren die neuen Sicherheitskräfte des Kreisverwaltungsreferats im Bahnhofsviertel. Der Stadtrat wollte 100 blaue Sheriffs, jetzt sind es aus Kostengründen ein Viertel weniger. Am Freitag lief die Bewerbungsfrist aus.

Nach SZ-Informationen gab es zwar viele Bewerbungen für den Job im Kommunalen Außendienst (KAD), allerdings nur relativ wenige, die für die Stelle überhaupt geeignet waren. So räumt auch das Kreisverwaltungsreferat ein, dass der KAD erst "schrittweise" auf täglich drei Schichten ausgeweitet werden und dann auch das Einsatzgebiet vergrößert werden soll.

Bislang sind die jungen Männer ausschließlich zwischen Altem Botanischen Garten und Landwehrstraße unterwegs. Man kann die vier Herren vom KAD zum Beispiel am Zaun zum Spielplatz im Alten Botanischen Garten antreffen. "Da sind zwei erwachsene Männer auf dem Spielplatz", sagt einer der Sicherheitsleute. Sie rufen die Verdächtigen her, die versichern, Väter von zwei Kindern zu sein. Alles okay also. Neben den Marineblauen klebt ein roter Zettel an einem Eisenholzbaum. "Vorsicht! Rattenbekämpfung. Kinder und Haustiere fernhalten!"

Die Gefahr geht offenbar von woanders aus. Zum Beispiel vom Gebüsch an der Elisenstraße? Dort hat die Stadt nun einen langen Bauzaun aus Metall errichtet, damit sich darin niemand verstecken kann. Die Sitzbänke wurden durch waldgrüne Metallsitze ersetzt, die weit auseinanderstehen, zum Schlafen kann sich dort kein Obdachloser mehr hinlegen.

Dafür liegen an diesem Vormittag drei Männer auf der Wiese, einer in einen roten Schlafsack eingehüllt. Vorne am Brunnen sitzen drei Leute, zwei Frauen und ein Mann, die schon um halb zehn am Vormittag offensichtlich unter Drogen stehen. Nebenan planscht eine junge Mutter mit ihren Kindern im Brunnen und macht Fotos. "Die tun doch nichts", sagt sie und blickt auf die drei Leute in der Nähe.

Es ist ein friedlicher Juli-Vormittag im Bahnhofsviertel. Drei Frauen sitzen vor dem U-Bahn-Abgang an der Bayerstraße und essen Eis. Zwei Rucksackreisende hocken unter dem Vordach des Hauptbahnhofs, wo noch vor eineinhalb Jahren ein sogenannter Szene-Brennpunkt mit Drogenabhängigen, Dealern und Wohnungslosen war. Seither ist viel passiert. Die Stadt hat ein nächtliches Alkoholverbot erlassen, die Polizei kontrolliert verstärkt die Bahnhofsgegend.