6. April 2018, 18:50 Uhr Sexuelle Belästigung Exhibitionist in der U-Bahn

Ein schwarzhaariger Hüne hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in einer U3 oder U6 vor einer 20 Jahre alten Frau onaniert. Beide waren am Goetheplatz eingestiegen. Als die junge Frau am U-Bahnhof Odeonsplatz kurz aufsah, bemerkte sie, dass der Mann sein Genital entblößt hatte und mit Blickkontakt zu ihr daran manipulierte. Die junge Frau stieg an der nächsten Haltestelle (Universität) aus. Der Mann folgte ihr bis zur Amalienstraße. Geistesgegenwärtig verständigte die 20-Jährige über Notruf 110 die Polizei. Der Mann türmte. Er trug eine dunkelblaue Jeans mit Knöpfen, einen weißen Pullover mit Filzaufnähern und einen kakifarbenen Parka mit Fellkapuze.