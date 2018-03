27. März 2018, 16:44 Uhr Service im Internet KVR erweitert Online-Angebot

Mit neuen Services entfällt bei manchen Anliegen der persönliche Besuch im Kreisverwaltungsreferat. Für einige Funktionen gibt es allerdings eine technische Voraussetzung.

Von Heiner Effern

Die Münchner können sich von sofort an ihre Meldebescheinigungen online ausstellen lassen. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) hat den entsprechenden Service auf seiner Internetseite www.buergerbuero-muenchen.de freigeschaltet. Damit entfällt der persönliche Besuch in der Behörde, falls man für Heirat, Umzug, Gerichte, Banken oder auch Versicherungen einen offiziellen Nachweis über Name, Geburtsdatum und Anschrift benötigt.

Die anfallende Gebühr wird ebenfalls online beglichen. Daneben können Bürger künftig auch kostenpflichtige Melderegisterauszüge über das Internet erhalten. Dafür ist allerdings der neue Personalausweis mit freigeschalteter Onlinefunktion notwendig. Gratis kann dagegen von Zuhause aus eine Übermittlungssperre eingerichtet werden. Damit haben Bürger die Möglichkeit, den Zugriff verschiedener Institutionen auf ihre Daten bei der Stadt durch ein paar Klicks im Internet zu verhindern.

Diese Services erweitern das bereits bestehende Online-Angebot der Stadt. Schon länger können die Münchner Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunden online beantragen. Gleiches gilt für ein Führungszeugnis oder das Reservieren von Wunschkennzeichen für das Auto. Für Münchner, die persönlich in der Zentrale in der Ruppertstraße oder einer der Außenstellen vorsprechen müssen, bieten immer mehr Abteilungen elektronische Terminvereinbarungen an.