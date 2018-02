19. Februar 2018, 18:59 Uhr Serie "München 2018" Lieber selbst bewegen

In den Messehallen C3 und C4 würden Journalisten arbeiten, wenn Olympia in München wäre.

Wo das Olympia-Pressezentrum wäre, geht es nun um Ausstattung für Surfer und Golfer

Mit einem Pressezentrum ist das so eine Sache: Klar braucht der Journalist irgendwo ein warmes Plätzchen, an dem er schreiben und berichten darf, aber natürlich liegt so eine Sammelstelle meist weit weg von den olympischen Stätten. Und da geht es ja deutlich spannender zu. In München hätten sie die Messe zum Pressezentrum umfunktioniert, das wäre auch ganz praktisch gewesen: riesige Hallen, Internet und sonstige Infrastruktur vorhanden, gut erreichbar mit der U-Bahn, wenn auch nicht vom Flughafen aus.

Aber gut, die Inhorgenta, die jetzt stattdessen stattgefunden hat, ist ja auch ganz interessant: Schmuck, Uhren, Edelsteine, auch Perlen gibt es da für Besucher zu bestaunen. Gold glänzt eben nicht nur bei den Olympischen Spielen. Und von Mittwoch an startet dann die Reise- und Freizeitmesse Free. Trekking, Outdoor, Bergsteigen, Surfen, Rudern, Tauchen, Angeln, Reiten, Golfen, Yoga. Mal ehrlich, wer braucht schon professionellen Wintersport, wenn man sich mit Equipment eindecken und selbst losziehen kann? So ein Pressezentrum allein für Journalisten, die nur über den Sport berichten, anstatt sich selbst zu bewegen, klingt doch da deutlich langweiliger. Sollen die halt in Südkorea herumhocken.